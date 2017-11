Sucesos

Se enfrenta a una pena de cárcel de entre 22 y 25 años de cárcel por un delito de asesinato

Zaragoza.- Hace casi dos años, el 16 de diciembre de 2015, Salvador Gázquez mató a su mujer, Coral G., en el domicilio que ambos compartían en la avenida de Cataluña de Zaragoza. Así se lo reconoció él mismo a los agentes de Policía Nacional que acudieron a su vivienda alertados por los vecinos y así lo ha admitido este lunes ante el jurado popular que va a juzgarle durante toda la semana en la Audiencia de Zaragoza. Se enfrenta a una pena de cárcel de entre 22 y 25 años de cárcel por un delito de asesinato.

Los hechos ocurrieron tras una discusión por el reparto de bienes dentro de los trámites de separación que había iniciado la pareja. Vivían de las inversiones en bolsa que hacía el acusado, que dejó de trabajar en 1999, y su patrimonio ascendía a unos 200.000 euros. "Tengo un problema y no puedo hacer esfuerzos físicos. Después de tantos años desvinculado del mundo laboral y con un currículum que no da para un trabajo de oficina, pensé: Si tengo que darle la mitad, yo no voy a poder vivir así y me voy a quedar en la ruina", ha relatado este hombre, de 51 años y natural de Barcelona.

Finalmente, según la declaración del acusado, ambos habían acordado hacer un reparto del patrimonio del 60% para él y el 40% para ella. Ante los "constantes cambios de opinión" de ella, Salvador Gázquez quería ir al notario para que lo firmara, pero su mujer le había pedido consultar primero a un abogado de la Casa de la Mujer.

Así las cosas, ambos se acostaron sobre la 1.00 horas. Salvador Gázquez no se quedó conforme y, según ha relatado, "no podía dormir". Despertó a su pareja y volvieron a discutir. "Ella se puso más enfurecida conmigo y fue cuando perdí los estribos, me fui a la cocina, cogí el cuchillo y fui a la habitación. A partir de ahí ya no recuerdo con claridad", ha explicado el procesado.

No recuerda si le propinó hasta 40 puñaladas, tal y como sostienen el fiscal y las acusaciones particulares, que ejercen el letrado del Gobierno de Aragón y las abogadas Altamira González y Rosa María Fernández en nombre de la familia de la víctima. De lo que está seguro es de que su mujer "estaba despierta", que la "lucha" se produjo en el suelo y que esta ejerció una defensa "a vida o muerte", "extrema", según ha respondido a su abogado, Javier Notivoli.

También recuerda el procesado que se cambió la camiseta ensangrentada antes de abrir la puerta a la Policía y que pensó en tirarse por la ventana o en llamar él mismo a la Policía.

La defensa ha calificado al acusado como "un monigote en manos de la víctima" y sostiene que los hechos no constituyen un asesinato sino un homicidio con varias atenuantes. Entre ellas la de reparación del daño, ya que ha abonado 75.000 euros a la familia de la mujer, y cooperación con la Justicia. Sin embargo, las acusaciones sostienen que fue un asesinato porque hubo ensañamiento.

Testigos

En la sesión de este lunes también han declarado algunos testigos. Entre ellos los padres y el hermano de la víctima, Marcos Nazario G., quien ha asegurado que en ocasiones veía cómo el acusado "trataba mal" a Coral G. "Decirle qué tiene que hacer, hacerle que cargue las maletas y él no llevarlas...", ha puesto como ejemplo.

También han declarado algunos vecinos de la pareja. Uno de ellos ha explicado que escuchó como la mujer gritaba "socorro, socorro, que me matan, que me matan" y decidió llamar a la Policía. Ninguno oyó gritos de discusión.

El juicio, el primero con jurado que preside el magistrado Juan Alberto Belloch, se retomará este martes con las declaraciones de los policías.