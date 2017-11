La pintura vuelve a llenar los cines de Zaragoza

Cultura

El ciclo arranca el próximo 30 de noviembre y se prolongará hasta el 14 de junio de 2018

Zaragoza.- Este viernes, 24 de noviembre, a las 18.30 horas tendrá lugar, en el hall de Cines Aragonia, la presentación del III Ciclo de Documentales de Arte con un evento de pintura rápida que albergará hasta un total de 30 personas, las cuales, sin necesidad de conocimientos pictóricos, serán capaces de recrear la obra "A Big Splash" del artista británico David Hockney.

Este tercer ciclo, que arrancará el 30 de noviembre y se prolongará hasta el 14 de junio de 2018, incluye la proyección de doce documentales, en los Cines Palafox y Cines Aragonia, sobre la vida y obra de varios pintores mundialmente conocidos.

La edición de este año llega con una novedad significativa ya que en determinadas proyecciones se contará con la presencia de instituciones de peso como el Museo Diocesano, el Museo Goya o la Asociación de Artistas Plásticos de Aragón, quienes ofrecerán, charlas, exposiciones y debates relacionados con las diferentes temáticas.

El evento de inauguración contará con una madrina de honor que alberga un largo recorrido y experiencia en el ámbito del arte, la presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de Aragón, Mariela García Vives.

Ella será la responsable de dar la bienvenida a esta nueva propuesta, un total de doce proyecciones en las que se podrá disfrutar desde artistas barrocos como Rembradnt o Vermeer hasta artistas modernos como David Hockney, pasando por autores y épocas tan importantes como el impresionismo de Renoir, el expresionismo de Munch o el romanticismo con el pintor aragonés más reconocido a nivel internacional, Francisco de Goya.

Cines Palafox y Cines Aragonia desean acercar este contenido a todos los públicos, por este motivo las sesiones cuentan con precio bonificado para estudiantes.

El ciclo comenzará el 30 de noviembre en Cines Palafox, con la proyección de "Raphael, the Lord of Arts", un documental en versión original subtitulada que no dejará a nadie indiferente.