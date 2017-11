ZeC amplía el plazo de enmiendas y retrasa el Pleno de los presupuestos a enero ante las presiones de PSOE y CHA

Zaragoza

ZeC, PSOE, CS y CHA han llegado a un acuerdo para ampliar el plazo de presentación de enmiendas al Presupuesto. El Pleno para intentar la aprobación inicial será el 15 de enero y no el 22 de diciembre como quería ZeC. Este grupo ha cedido a las presiones de PSOE y CHA de retrasarlo para que no se solape con el Debate de la Ciudad.

Zaragoza.- Los grupos municipales de Zaragoza en Común, Partido Socialista, Ciudadanos y Chunta Aragonesista han llegado este viernes a un acuerdo para ampliar el plazo de presentación de enmiendas al Presupuesto.

El Pleno para intentar la aprobación inicial será el 15 de enero y no el 22 de diciembre como quería Zaragoza en Común. Este grupo municipal ha cedido a las peticiones de Partido Socialista y Chunta Aragonesista, de retrasarlo para que no se solape con el Debate sobre el estado de la Ciudad del 4 y 5 de diciembre.

El responsable municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha destacado que es un "buen acuerdo" y ha añadido que la aprobación inicial del día 15 de enero es una "fecha histórica y muy buena". Rivarés ha criticado al Partido Popular por intentar con su estrategia hacer que la izquierda no llegara a un acuerdo en el calendario.

Por su parte, el concejal socialista Javier Trívez ha considerado que este pacto favorece que Zaragoza no tenga bloqueados los presupuestos. "Bienvenidos a la cordura, aunque sea momentánea, compañeros de ZeC. Esto no insta más que para significar que hemos dado un paso para demostrar que no estamos ante un bloqueo de los presupuestos", ha añadido.

El PP se ha abstenido en la votación. Su concejal María Navarro ha criticado a la izquierda "por intentar echarles la culpa de sus líos internos" y ha añadido que estos tres grupos ya tienen un pacto presupuestario. Navarro ha lamentado que el PSOE les apoye siempre y luego ZeC nunca cumpla con las enmiendas a las que se compromete con los socialistas.

El calendario nuevo, aprobado gracias al voto particular de Chunta Aragonesista, comienza el día 27 de noviembre con las comparecencias de las áreas de Economía, Participación Ciudadana y Urbanismo para explicar sus partidas presupuestarias. El día 28 será el turno de Derechos Sociales y Servicios Públicos.

El período de enmiendas se inicia ese mismo día y terminará el plazo el 15 de diciembre. El 8 de enero habrá una Comisión extraordinaria de Economía para la aprobación inicial de las cuentas, que tendrá que ratificarse en 15 de enero en Pleno.