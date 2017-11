Lambán anuncia una iniciativa del PSOE en el Congreso en apoyo a la Térmica de Andorra

Política

Zaragoza.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha utilizado su turno de palabra en el Pleno de las Cortes para anunciar que el Partido Socialista en el Congreso presentará una iniciativa para apostar por la permanencia de la Central Térmica de Andorra porque "su cierre es una realidad demasiado cierta e inquietante". Lambán ha aprovechado para recordar que el decreto del Estado es "insuficiente" porque "no conserva el carbón nacional".

Estas declaraciones han venido a colación de una pregunta del grupo parlamentario Ciudadanos, en la que su portavoz, Susana Gaspar, ha pedido una auditoría de gestión de los fondos mineros para apostar por la reindustrialización de la zona, que es "necesaria desde hace 20 años". Por ello, Lambán le ha pedido que apoye la iniciativa en el Congreso.

Gaspar ha criticado la gestión del dinero de los Fondos Miner no ha dado frutos y ha argumentado ejemplos que "muchos de los 18 polígonos industriales que se construyeron están vacíos o cerrados" y que empresas en las que se ha invertido dinero, como 393.000 euros en un Hotel en Alcañiz o 527.000 en una fábrica de embutidos, al final no se han instalado. La portavoz de Ciudadanos ha criticado que "la gestión no ha sido eficaz ni eficiente a pesar de que los responsables dijeran que se habían hecho las cosas de manera exquisita".

Lambán ha aclarado que esta gestión no atañe a la época de su Gobierno y ha destacado que "tiene la presunción de que la gestión de estos fondos ha estado plenamente controlada y no cabe esperar que se hayan producido anomalías", simplemente que "unas han tenido éxito y otras no".

Por último, el presidente ha explicado que se están analizando las circunstancias con todos los agentes sociales y que el objetivo es establecer una interlocución directa para que las prospecciones de futuro sean reales. Además, ha recordado que el propósito del Gobierno es reunirse con el ministro de Energía, Álvaro Nadal.