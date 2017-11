Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido a última hora de la mañana el informe de las Cortes de Aragón

Zaragoza.- La concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, considera que, más allá del plano jurídico, no aparcar en el Palacio de la Aljafería "es una cuestión de voluntad política". Así lo ha señalado este jueves por la tarde, tras recibir el informe de la letrada mayor de las Cortes de Aragón que determina que el Consistorio "excedió sus competencias" al prohibir aparcar en la Aljafería.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido ese informe a última hora de la mañana y los "todavía lo están valorando los servicios jurídicos", ha explicado Artigas, quien ha recordado que siguen "abiertos a todo tipo de posibilidades que vengan de las Cortes" para "continuar" con su trabajo.

"Consideramos que somos la Administración competente para regular el tráfico en la vía pública y, por lo tanto, para regular la entrada y salida a un espacio de esas características", ha agregado la concejal delegada. Además, ha mostrado su intención de continuar para que "sea una realidad" esa "necesidad" de sacar los coches de un monumento "con un valor singular" como la Aljafería y en respuesta "a una petición ciudadana desde todos los ámbitos y compartida sin duda alguna por todos los zaragozanos".

"Hay maneras de sacar los coches de la Aljafería y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos", ha apuntado Artigas, quien también ha valorado el trabajo de la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, y ha criticado la actitud de PSOE y PP "de no proponer nada y no decir que no a nada". "Nadie ha cuestionado que se saquen los coches de manera formal, es una cuestión de voluntad política y tenemos todas las herramientas para que sea una realidad", ha sentenciado.