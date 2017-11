Economía

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha rechazado durante la reunión de la Junta Directiva de la CEOE la política fiscal del Ejecutivo autonómico, que la califica de "muy gravosa" para las empresas. Además, les acusa de "no tener modelo económico" y de "actuar a destiempo" ante la salida de más de 2.400 empresas de Cataluña.

Beamonte ha participado en la reunión de la Junta Directiva de CEOE Aragón

Zaragoza.- "La voracidad de recaudación no puede ser el primer objetivo del Gobierno de Aragón". De esta forma ha rechazado el presidente del PP en la Comunidad, Luis María Beamonte, la política fiscal del Ejecutivo autonómico durante la reunión de la Junta Directiva de la CEOE. "El Gobierno tiene que ver la realidad económica de la Comunidad. Si se aprueba el techo de gasto, tendrán 1.136 millones de euros más que el Gobierno anterior, y nadie sabe en qué se han lucido estos 1.136 millones de euros", ha indicado.

En el fondo de la cuestión se encuentran las tasas e impuestos que cobra la DGA a las empresas instaladas en Aragón. "Su sistema fiscal es un sistema muy gravoso. No solamente afecta a las empresas en cuanto a patrimonio y sucesiones, afecta también a los directivos que pudiesen venir aquí, a los que toman las decisiones", ha señalado. "No es normal que hagamos una apuesta por la logística y que lo primero que hagamos sea poner el impuesto que ponemos de hidrocarburos. Son contradicciones absolutas", ha expuesto.

Una línea similar ha seguido el presidente de la CEOE Aragón, Fernando Callizo, que ha puesto como ejemplo la situación que viven los empresarios por el Impuesto de Sucesiones. "Es absolutamente anormal que una empresa que lleva su trayectoria, que genera riqueza y la distribuye a través de trabajo e impuestos, llegue una sucesión en su organigrama familiar y para poder suceder el accionariado familiar haya que hipotecar la empresa", ha argumentado. Por ello, ha pedido que "no dupliquemos impuestos".

Asimismo, Callizo ha afirmado que el impuesto de hidrocarburos "ha supuesto menos recaudación para la Comunidad", que "ha recaudado más por la parte del céntimo de incremento y menos por el IVA nacional, independientemente de lo que ha supuesto para las estaciones de servicio, hoteles y restaurantes por el vehículo pesado que no ha parado".

CATALUÑA

En definitiva, Beamonte ha acusado al Gobierno de Aragón de no tener "modelo económico en la Comunidad", lo que ha llevado a que "de más de 2.400 empresas que han salido de Cataluña, que ojalá no hubiesen salido, solo 70 han tomado la decisión de ubicarse en Aragón, teniendo en cuenta la situación de vecindad, de movilidad y de facilidades". "Esto dice mucho de no haber estado preparados para actuar en este respecto", ha reiterado.

De esta forma, el líder de los populares aragonesas ha criticado también el Observatorio creado hace unas semanas con el objetivo de canalizar toda la demanda de información y de analizar lo que ha supuesto esta situación para la Comunidad. "El agua ya había pasado por el río y es ahora cuando montamos un observatorio. Está bien que se monte, pero hemos actuado a destiempo. Ha sido una actuación muy irresponsable y con poca visión política", ha lamentado.

Al respecto, Callizo ha echado la vista unos años más atrás. "Cuando Cataluña cometió aquel gravísimo error fiscal con el tripartito de hace unos años, por el cual hubo una gran cantidad de empresas que llegaron a Aragón, vinieron porque tenían mejores condiciones fiscales para Aragón", ha recordado, al tiempo que ha sentenciado afirmado que "hay que generar más actividad económica para que seamos más y se pague más con menos base impositiva".