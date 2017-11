Javier Barreiro repasa los excesos del alcohol en la literatura en su último libro

Política

Numeroso público ha arropado a Javier Barreiro en la presentación de su libro

Zaragoza.- Grandes autores como James Joyce, William Faulkner, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, y en España, Carlos Barral, Juan Goytisolo, entre otros, han tenido una relación tormentosa con el alcohol. En su último libro, y ya van 40, el escritor aragonés Javier Barreiro repasa unos cuantos. Un libro lleno de "anécdotas y barbaridades", según el propio autor, que ha tenido un encuentro con sus lectores este miércoles por la tarde en la librería Cálamo de Zaragoza.

En esta obra, tal y como ha destacado su amigo, el también escritor Luis Alegre, podrán encontrar "reflexiones sobre esta relación entre literatura y alcohol llena de lucidez y perspicacia", además de “una historia como esquinada de la propia literatura universal porque al tiempo que habla de la relación de los escritores con el alcohol desliza pinceladas y claves finísimas para comprender mejor la obra de estos escritores". Eso sin contar con "el placer de una escritura enormemente atractiva".

El propio Alegre asegura que esta relación ha sido un tema recurrente de Barreiro en decenas de conversaciones informales. El autor siente fascinación por la intensa historia de conflictividad que ha supuesto para los artistas, pero, sobre todo, para los escritores, porque, este problema es hasta tres veces superior en los que se dedican a las letras.

El propio autor habla sin tapujos de su relación con el alcohol. "Soy un doctor en ambas cosas. Y no me avergüenzo de haber bebido. Todo lo contrario, porque me ha deparado momentos extraordinarios", asevera orgulloso.

"El artista bebe porque es un inadaptado y está en conflicto con la sociedad, alguien que no le gusta el mundo en el que vive, y en el alcohol encuentra una salida y a muchísimos les ha destruido la vida". Barriero reconoce que hay que diferenciar entre el bebedor y el alcohólico, aunque tampoco quiere ser moralista.