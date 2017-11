El 52% de las obras del convenio con la DPZ ya están en contratación y Giner afirma que se ejecutarán todas

Zaragoza

Giner se ha reunido con un técnico de la DPZ para firmar la adenda al convenio

Zaragoza- El Ayuntamiento y la Diputación de Zaragoza han celebrado una Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración para la realización de un Plan de Obras e instalaciones de infraestructuras y de equipamientos en los barrios rurales del municipio de Zaragoza 2017-2019. La consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, ha anunciado que de las 46 obras contempladas en la adenda de este año, 24 están ya en contratación (52%), dos están adjudicadas y tres ejecutadas.

Asimismo, ha recordado que para 2017 se contemplan 26 obras, que son "los trabajos más pequeños que son de tramitación más rápida". Para 2018 se recogen 24 y 16 en 2019. Giner ha anunciado que una gran obra que estuvo bloqueada en el anterior Gobierno "está ya adjudicada y se va a iniciar en breves". Se trata del saneamiento de la avenida de Constitución de Casetas. Además, el escarpe de Alfocea ya está en proceso de valoración de ofertas "que estuvo atascado en el anterior Gobierno".

Este martes se ha aprobado una adenda a este convenio en la que, además de la relación de obras, se modifica la posibilidad de actuar en terreno "de cualquier administración pública y no sólo del Ayuntamiento". La adenda se elevará a la próxima reunión del Gobierno de la ciudad para que pueda ser firmada por el alcalde y por el presidente de la DPZ.

Respecto a la ejecución global, Giner ha recalcado que es un convenio de tres años y que se establecía destinar tres millones en 2017, otros tres en 2018 y tres últimos a 2019. "El primer año se suele dedica a establecer las obras y planificación y valoración de las mismas para fijar un calendario, y eso es a lo que nos estamos dedicando estos meses", ha aclarado Giner, respondiendo así a las críticas del Partido Popular por la "baja ejecución" de estos trabajos.

De las 46 obras contempladas en la adenda de 2017, 24 están ya en contratación (52%), dos están adjudicadas y tres ejecutadas. "Si no llegamos a los tres millones este año, se seguirá ejecutando el año que viene y no impedirá que la DPZ nos transfiera el dinero", ha destacado Giner, quien ha insistido en que "no se suelen ejecutar todas las obras el primer año". "Es normal. El compromiso es claro y lo hemos confirmado en la Comisión de hoy", ha subrayado la edil de ZeC.

El anterior convenio de 2008-2011 "se firmó por 18 millones y se ejecutaron finalmente cinco millones de todo el convenio", del que, además, se quedó una deuda del Ayuntamiento a la DPZ de dos millones de euros "que ya se está saneando y cubriendo para quedar a saldo cero".