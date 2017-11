El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba una Oferta de Empleo Público para 2017 de 348 plazas

Zaragoza

Zaragoza.- El Consistorio ha aprobado una Oferta de Empleo Público para 2017 de 348 plazas. De éstas, 180 serán plazas de oposición y 168 de promoción interna. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha destacado que ZeC cumple con sus objetivos de creación de empleo público, reduce la temporalidad y fomenta la promoción profesional.

El Ayuntamiento necesitará incorporar personal laboral en la policía, bomberos, ingenieros, técnicos y arquitectos, entre otras categorías.

Sobre la creación de empleo desde lo público, Santiste ha recordado que la "la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central impide que la Oferta de Empleo Público incluya más plazas que las jubilaciones habidas". Sin embargo, ha añadido, se ha logrado frenar la tendencia de los últimos seis años de destrucción de empleo y se ha podido aumentar la plantilla en cien personas.

Respecto a la promoción profesional del personal municipal, el primer edil ha destacado que los funcionarios del Ayuntamiento están haciendo un gran esfuerzo sacando adelante "importantes trabajos y grandes cargas productivas" y ha apuntado que "es básico que puedan ejercer este derecho del personal funcionario que no han podido ejercer en los últimos años".

Asimismo, el consejero Alberto Cubero ha apuntado el tercero de los objetivos: la reducción de la temporalidad. "El abuso de la temporalidad ha sido una constante de las Administraciones Públicas que genera precariedad en la calidad del empleo y en la prestación de los servicios públicos. La OEP incluye un importante número de plazas de estabilización y consolidación de empleo gracias al cual habrá 91 plazas que pasarán de estar ocupadas por personal interino a ocuparlas personal funcionario de carrera. De las 168 plazas de oposición, 57 son de consolidación y 34 de estabilización" .

"Ahora bien, no basta con aprobar una OEP muy buena, como es ésta, y venir aquí a colgarnos la medalla. Las ofertas de empleo si no se ejecutan no sirven para nada. Cuando asumimos el Gobierno, nos encontramos con un gran número de plazas incluidas en oferta de empleo que estaban sin ejecutar y habían pasado más de 3 años desde su aprobación, por lo que habían caducado. Este Gobierno, por contra, no sólo aprueba oferta de empleo sino que además la ejecuta", ha destacado Cubero.

También ha destacado el cumplimiento con la ley en materia de reserva de plazas para personas con discapacidad ya que se reservan nueve plazas para personas con discapacidad, dos de ellas específicas para personas con discapacidad intelectual.