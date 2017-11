Deportes

El canterano hacía el tanto de la victoria ante el Rayo Vallecano

Zaragoza.- El triunfo ante el Rayo Vallecano ha devuelto la tranquilidad, al menos de momento, al Real Zaragoza. El conjunto aragonés cuajó uno de los encuentros más inestables de la temporada en La Romareda en la faceta defensiva, pero sí hizo gala de una enorme efectividad que le sirvió para sumar tres puntos de oro. Y el tanto de la victoria lo sellaba un Jorge Pombo que lo necesitaba para reforzar su estado anímico.

Porque la temporada del canterano está sufriendo varios vaivenes, pasando de la titularidad inicial al frío de la grada y, ahora, vuelve a contar para Natxo González. Confío en él en los minutos finales en Huesca, al igual que ante el Rayo, y frente a los madrileños supo acoplarse al equipo para terminar celebrando con rabia el gol que devuelve al Real Zaragoza a una zona tranquila de la tabla clasificatoria.

Protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, el zaragozano no ha querido reparar en elogios respecto al que le dio la asistencia perfecta para materializar el tanto. Es decir, un Borja Iglesias que ha estado al margen del grupo este lunes llevando a cabo entrenamiento individualizado. Al respecto, ha recordado que "no hay nada que reprocharle, lleva siete goles y asistencias", definiéndole como "una auténtica máquina".

Jorge Pombo también ha tenido palabras recordando las jornadas en las que no iba ni convocado, asegurando que "a todo el mundo le fastidia no jugar y no entrar en la convocatoria, pero son decisiones de Natxo". Además, ha recordado que "trabajar día a día tiene sus frutos y todo el mundo sabe para qué está en el equipo, así que lo que hay que hacer es aportar siempre".

También ha admitido que su gol es "un alivio" por su situación porque no estaba "del todo cómodo". Ahora, por delante, escasos días de entrenamiento teniendo en cuenta que el Real Zaragoza se mide el viernes a un Almería que estrenará dueño de banquillo tras la destitución de Ramis al frente del mismo.