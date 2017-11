Cultura

José Luis Anchelergues lleva al frente del FCZ desde sus inicios, hace 22 años

Zaragoza.- Tras 22 ediciones a las espaldas, puede afirmarse que el Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) está más que consolidado. Sin embargo, con vistas a las "Bodas de Plata", este año se presenta como un año de inflexión en el que el evento tiene por objetivo crecer y darse a conocer en su propia ciudad para que los zaragozanos "lo definan como suyo". Además , llega acompañado de varios récords de participación en sus certámenes.

José Luis Anchelergues, su director desde el comienzo, quien no quiere compararse con Málaga o San Sebastián, asegura que nada sería posible sin todo el equipo que hay detrás y alaba "la creatividad" de los nuevos cineastas. Entre ellos la de los más jóvenes, y es que, el Certamen de Escolares del FCZ, "sirve para adentrar a los futuros espectadores en el mundo audiovisual".

Pregunta.- La XXII edición está a punto de comenzar y ya vamos conociendo algunas de las actividades… ¿Cuáles son los puntos fuertes a destacar?

Respuesta.- Es un año en el que presentamos al público ya una programación o unas novedades en las que hemos trabajado 20 años para que se consoliden en los próximos años. También consolidamos lo de la industria, cuidamos mucho la educación con el Certamen de Escolares, pero damos un pasito más allá, nos acercamos a las nuevas tecnologías y, sobre todo, a la sociedad.

Cartel oficial de esta edición

P.- El Festival cada vez se va haciendo más grande, ¿con vistas hacia lo que ocurre en Málaga o San Sebastián?

R.- Yo creo que cada uno tiene su idiosincrasia. Son festivales que tienen muchísimos más recursos, y nosotros también lo vamos consiguiendo poco a poco, pero creo que lo importante es, primero, haberse hecho un hueco en el sector, que eso ya lo tenemos, y, después, mirar mucho a tu ciudad. Hacernos un poco más grandes sí, pero teniendo nuestros propios objetivos.

P.- Parece que poco a poco se van cumpliendo, sobre todo viendo la altísima participación en cuanto a trabajos en esta edición, ¿contentos?

R.- Si incluimos los carteles, hemos recibido más de 1.800 trabajos. Estamos contentos no, lo siguiente. Evidentemente, estamos más que satisfechos porque a esto hay que añadirle que, aunque el mayor porcentaje es de nuestro país, han venido trabajos de diferentes partes del mundo: de China, Italia , Francia, la India… Ha sido un tema que nos ha desbordado, pero que nos ha satisfecho.

P.- El Certamen de Escolares ha sido otra de las sorpresas y puntos fuertes de esta edición, ¿cómo de necesario es educar a los más pequeños?

R.- Creo que es una obligación de un festival. La esencia de un festival debe ser, para mi entender, educar, adentrarlos en algo tan maravilloso como es el mundo del audiovisual porque ellos son futuros espectadores y futuros creativos. Nuestra faceta educativa tiene dos vertientes, la creativa, que es la del certamen -hemos recibido más de 120 trabajos de todo el mundo- y, luego aparte de esto, la formativa, en el sentido de que el trabajo en equipo es muy importante.

P.- Porque aunque las nuevas tecnologías ayuden, el cine siempre ha sido un trabajo en equipo...

R.- Estamos en un país en que nadie se queda para ver los títulos de crédito. Nos fijamos en actores y actrices pero detrás de cada proyecto hay mucha gente. Sin ellos, no saldrían las cosas. Esto no solo ocurre en una película, sino también en un festival, yo soy el director, el que marca diversas pautas, pero sin un equipo que esté ahí no solo apoyando sino aportando, sería imposible.

Paralelo al festival se organizan conferencias, exposiciones y charlas

P.- La alta participación también habrá complicado la selección, ¿se ven mejores trabajos que hace unos años?

R.- Demuestra que hay buena cantera, que a pesar de los malos momentos que se han vivido y que se siguen viviendo, la crisis creativa no existe, que hay muchas ganas de contar cosas y que cada vez se cuentan mejor. No todo se centra en las nuevas tecnologías, porque también se pone mucho esfuerzo. Lo creativo incluye un buen guión, una buena historia que se tiene que saber contar, en ese sentido hay muy buenos guiones, lo que complica mucho más la selección.

P.- Lleva 22 años al frente del Festival, ¿cómo ha evolucionado el evento a lo largo de todos estos años?

R.- Si ahora dijera que, cuando creamos este Festival, pensábamos que íbamos a llegar a 22 años, me dirían que estoy loco. Por supuesto no, no pensábamos para nada en la edición 22.

No ha sido fácil, pero aquí estamos, evidentemente el evento ha evolucionado mucho, pero nosotros también. Pero hay que tener los pies en el suelo porque no está todo conseguido, vamos camino del 25 aniversario y nos interesa seguir evolucionando, seguir creciendo y, por supuesto, seguir aprendiendo, en esta vida lo bonito es aprender cada día.

El FCZ celebra este año la 16 edición del Certamen de Escolares, uno de sus puntos fuertes

P.- ¿Ya están los ojos puestos en esas "Bodas de Plata"?

R.- Sí, nuestro objetivo ya está puesto allí. Este es un año de presentaciones de secciones que van a coger fuerza y que van a ser importantes estos próximos años. Para el 25 queremos que la ciudad, dentro de sus posibilidades, y la gente, sepan que en su ciudad hay un festival que tiene prestigio y, sobre todo, que lo sientan como algo suyo.

P.- ¿El Festival de Zaragoza tiene ese feedback del público?

R.- No nos podemos quejar del público, pero hay que aspirar a más. No queremos ser solo un tema sectorial de gente especializada, sino de gente de a pie.

Una de nuestras faltas de recursos siempre va con el tema de difusión, nos encantaría poder poner más publicidad para que la gente lo sepa cada vez más.