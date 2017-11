Santiago y sus valores

Tribuna Digital

Seguro que todos ustedes han pensado que voy a referirme a Santiago, su camino, su belleza y sus valores. Sí, al universalmente conocido "Camino de Santiago". ¿Cuántos de ustedes, de una u otra manera, han caminado, peregrinado por el Camino? ¿La mitad? Pues a la otra mitad les recomiendo, que de la forma o manera que puedan, lo peregrinen por lo menos una vez en su vida. Les aseguro que es una gran experiencia.

¿Cuántos caminos existen? Una opinión generaliza comparte que el Camino empieza en la casa de cada uno. Evidentemente, se van agrupando, conformando más de 50. Los más conocidos y principales que afectan a Aragón, son: el Camino aragonés o Camino francés (el tramo aragonés desde Somport, pasa por el norte de provincia de Huesca), los Catalano-aragoneses (o de San Jaime) que desde Montserrat, por Lérida, uno atraviesa la provincia de Huesca por la capital y, el otro, por Bujaraloz se desvía hacia Zaragoza.

El Camino Jacobeo Castellano-aragonés es una alternativa perfectamente válida al camino del Ebro para conducir a los peregrinos al encuentro del Camino francés, atravesando las provincias de Zaragoza, Soria y Burgos. Los 237 kilómetros que separan Gallur de Santo Domingo de Silos están divididos en 8 etapas peregrinas.

Hacer la Ruta Jacobea del Ebro es emprender un camino con la compañía del río Ebro. Merece la atención, puesto que además de los paisajes del río, en esta atractiva ruta el peregrino descubrirá lugares con tradición jacobea, sin olvidar los numerosos vestigios romanos, que son consecuencia de los muchos asentamientos que a la vera del río tuvieron lugar en épocas de la Roma Imperial. Desde Tortosa, pasa por Caspe, Fuentes de Ebro, hacia Rioja.

El Camino de Castellón, desde Castellón, empalma con el Camino del Bajo Aragón, y enlaza con la Ruta del Ebro, justamente a la altura de la localidad de Fuentes de Ebro.

Recientemente he tenido la satisfacción de peregrinar el “Camino de Santiago 2017” organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca. Este año se ha peregrinado la parte final del Camino Sanabrés, que forma parte del Camino del Sudeste y Vía de la Plata. Procedente de Andalucía y Extremadura, pasa por Puebla de Sanabria (donde toma la denominación de Sanabrés), entrando a Galicia por las Portelas do Padornelo y de A Canda, pasa por el sector septentrional del valle de Monterrei y de A Limia, hasta llegar a Ourense y a Santiago. Los kilómetros caminados, peregrinados, han sido 140/150, distribuidos en siete etapas. Con inicio en Xunqueira de Ambia, se han ido acumulando por Ourense (me ha sorprendido muy gratamente esta capital), Cea, A Gouxa, Estación de Lalín, Silleda (estas dos localidades se disputan ser el centro geográfico de Galicia), Puente Ulla y Santiago.

Comentaba anteriormente la belleza, los valores, las gratas experiencias…y la Fe. Independientemente de la Fe o creencia de cada persona, que alcanza el cénit al entrar en Santiago y abrazar al Santo, y que cada persona lo vivirá a su modo, siendo este aspecto muy importante, y verdadero sentimiento del Camino, en mi opinión, este sentimiento se complementa con otros que se encuentran en cada metro andado, en cada metro compartido, porque el Camino es compartir, es espiritualidad, es disfrutar de la belleza del paisaje, es admirar las joyas arquitectónicas, es ayudar al compañero con alguna dificultad, es saborear una cerveza con los compañeros de viaje o con personas de otras nacionalidades, es conocer a nuevas personas y consolidar amistades, es compartir mesa y mantel saboreando las exquisitas delicias gastronómicas, es/son… realmente muchas, buenas y gratificantes experiencias.

Si importante es la vaselina para proteger y cuidar los pies, resalto otros elementos como las Credenciales, ¡qué ilusión sellarla al final de cada etapa! Mejor que cualquier trofeo. El Botafumeiro, ¡cuánto tiene que perfumar/limpiar en estos tiempos, especialmente en la política! Y la Compostela, ¡si un título universitario te faculta para ser buen profesional, la Compostela es como el título que te faculta, para… ser mejor persona! ¡Buen Camino!

* Vicepresidente de SECOT-Aragón