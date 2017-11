Los aragoneses esperan que el 68% de sus ingresos durante su jubilación proceda del Estado

Economía

Según el estudio de Aegon, el 30% de los aragoneses afirma ahorrar habitualmente para su jubilación

Zaragoza.- Los aragoneses continúan delegando su jubilación en el sistema público de pensiones, ya que esperan que el 68% de sus ingresos proceda del Estado, tres puntos más que la media española. Ésta es una de las principales conclusiones del Estudio de Preparación para la Jubilación 2017 que Aegon ha realizado en 15 países de Europa, Asia, América y Australia, por sexto año consecutivo.

Además, si se atienden al resto de ingresos a percibir durante el retiro, los aragoneses consideran que el 20% de sus ingresos serán ahorros e inversiones y el 12% restante de los planes de pensiones contratados con su empresa.

La viabilidad del sistema público de pensiones sigue siendo un tema que inquieta especialmente a los aragoneses. Así, ante la pregunta "¿Le preocupa la continuidad del sistema público de pensiones en España?", el 60% de los aragoneses (52% en la media nacional) reconoce estar muy preocupado, el 32% bastante preocupado mientras que el 4% asegura estar poco o nada preocupado.

Los aragoneses, más ahorradores que la media española

El Estudio de Preparación para la Jubilación de Aegon clasifica a los españoles atendiendo a la periodicidad con la que ahorran y planifican financieramente su jubilación. En este sentido, el informe diferencia ahorradores habituales (aquellos que ahorran de forma continua para la jubilación), ahorradores ocasionales (lo hacen de forma esporádica), ahorradores aspiracionales (no ahorran para su jubilación pero tienen la intención de hacerlo), ahorradores en el pasado (no están ahorrando en la actualidad pero sí lo hicieron en el pasado) y no ahorradores (nunca han ahorrado ni tienen intención de hacerlo).

Atendiendo a esta clasificación, el 30% de los aragoneses afirma ahorrar habitualmente para su jubilación, frente al 29% de los españoles y al 39% de la media internacional. Por su parte, un 30% de los aragoneses comenta que ahorra solo ocasionalmente y un 13% reconoce que en la actualidad no está ahorrando pero sí pudo hacerlo en el pasado.

Por último, un 22% de los aragoneses (mismo porcentaje que la media nacional) afirma que no está ahorrando para su jubilación pero sí tiene intención de hacerlo en el futuro, mientras que el 4% restante (cuatro puntos menos que la media española) reconoce que no ahorra nada ni tiene intención de hacerlo.

Tres cuartas partes de los aragonesas espera jubilarse a los 65 años o antes

A pesar del bajo nivel de ahorro de los aragoneses, el 74% de los encuestados espera jubilarse a los 65 años o antes. Por su parte, un 13% de los aragoneses quiere retirarse en la franja de los 66-69 años mientras que un 9% admite que tendría que posponer su retiro a los 70 o más años.