CHA critica que ZeC no haya contado con ellos para elaborar el proyecto presupuestario

Zaragoza

Asensio ha recibido el proyecto presupuestario durante la rueda de prensa de valoracin

Zaragoza.- "Las paredes de cristal cada da estn ms altas en este equipo de Gobierno y la transparencia brilla por su ausencia". Con estas palabras empezaba el portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, su rueda de prensa para realizar una primera valoracin del proyecto presupuestario presentado en solitario por el Gobierno de ZeC. Y es que Asensio ha tenido que pedir a los periodistas presentes el documento impreso ya que al inicio de su comparecencia no lo haban recibido por parte de ZeC. Eso s, a los minutos de empezar, una de sus asesoras le ha entregado el documento, que acababa de llegar a su grupo municipal.

An con todo, Asensio ha manifestado que "por responsabilidad" van a hacer "todo lo posible para que haya un acuerdo de presupuestos para 2018". No obstante, ha reconocido que la cosa "empieza mal". El presupuesto es "el nico mbito donde ha habido acuerdo entre los grupos de izquierdas en 2016 y 2017".

Por eso el edil de CHA no entiende el motivo por el que este ao ZeC ha cambiado su manera de funcionar. Y es que hasta ahora, el consejero municipal de Economa, Fernando Rivars, reuna a CHA y PSOE previamente para hablar de los criterios y grandes cifras. "Si ha funcionado hasta ahora no entiendo que a mitad de partida cambie las reglas del juego", ha expresado Asensio. Esta situacin, ha reconocido Asensio "va a dificultar la negociacin" y esta frmula "no va a ser tan sencilla o fcil como en 2016 o 2017".

Mirando por encima las grandes cifras, Asensio considera positivo que suba la cuanta global del presupuesto hasta los 753 millones de euros y tambin que aumente la inversin un 21%. Aunque "no tan bien" le parece que se amorticen 57 millones de euros de la deuda.

Asensio ha querido mostrar su "malestar" porque las cosas "no se hacen as". En este sentido, el portavoz municipal de CHA ha lamentado que Rivars "se est contagiando de otros compaeros suyos de gobierno que no negocian las cosas y tiran para adelante con ellas". Asensio considera "muy triste" que ZeC "no aprenda de la leccin y tome decisiones con las vsceras y no con la cabeza".