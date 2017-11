Los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza recibirán 20.000 euros fijos y 30 más por habitante

Política

Lo ha aprobado este viernes el pleno de la DPZ

Zaragoza.- El Pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este viernes una modificación presupuestaria por la que se implementa en 15 millones de euros el plan de concertación del que se podrán beneficiar los 292 municipios de la provincia. Un dinero que proviene de partidas que no se han ejecutado a lo largo del ejercicio de 2017. La modificación ha contado con el voto a favor de todos los grupos, menos la abstención de PP y Cs.

Esta modificación aumenta el plan de concertación de dos a 17 millones de euros, que se repartirán entre los municipios según criterios objetivos, en palabras del presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero. Es decir, el 40% del plan se distribuirá entre los municipios por igual -cada ayuntamiento recibirá una cuantía fija de 20.000 euros- y el 60% restante según número de habitantes. Sánchez Quero, en declaraciones a los medios, ha calculado que rondará los 30 euros por habitante.

"Esto es posible gracias al minucioso trabajo del equipo de Gobierno, por el que hemos recuperado todas las partidas que no se han podido ejecutar a lo largo del año", ha apostillado el presidente de la DPZ. Sánchez Quero también ha explicado que si el plan se aprueba en diciembre, los municipios dispondrán de este dinero a partir de enero para ejecutar obras, servicios o amortización de deuda. Eso sí, ha especificado que, aunque sea 2018, pertenecerá al presupuesto de este año.

El portavoz popular en la DPZ, Francisco Javier Artajona, ha justificado su abstención en que esta modificación, pese a venirles "muy bien" a los municipios, apenas les deja tiempo para gastarlo. También ha alegado que es una modificación en detrimento de otras partidas que buscaban paliar la despoblación o fomentar el empleo. Artajona, asimismo, ha adelantado que no apoyará a Quero en la aprobación de presupuestos, tras calificar su gestión de "deficiente" y su previsión de "nefasta".

Sánchez Quero se ha defendido de estas acusaciones alegando que, gracias a a gestión desarrollada, "vamos a ganar capacidad de reacción, no perderemos techo de gasto y mantendremos la inversión". Además, ha excusado la no ejecución de dichas partidas: "No se trata de falta de voluntad política o planificación, sino de los elevados plazos de contratación".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Elena Martínez, ha asegurado que es un dinero "que llega tarde, lo que va a provocar una gestión improvisada por parte de los ayuntamientos".

José Ángel Miramón (En Común) ha dicho esperar que los municipios reciban este dinero "lo antes posible" para que lo puedan gastar "de una manera o de otra".

Desde CHA, Bizén Fuster ha tildado de regular e insuficiente esta ejecución; pese a ello, ha asegurado que es un dinero que "le vendrá bien al territorio".

Por el PAR, José Antonio Sanmiguel ha dado la bienvenida a este plan, pero ha dicho que es "una pena" que no se puedan ejecutar esas partidas.

Esta modificación también incluye una partida de 20.000 euros para apoyar la Calcenada, una prueba deportiva que ya se ha disputado en 16 ediciones y que contribuye al desarrollo socioeconómico de Calcena y del resto de localidades de la zona del Moncayo.