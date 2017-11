Natxo González exige a sus hombres una respuesta ante el Rayo Vallecano

Deportes

El técnico del Real Zaragoza, Natxo González, ha reconocido haber estado inquieto esta semana por la imagen de su equipo ante el Huesca, por lo que exige a sus hombres que estén a la altura de dar una respuesta positiva este sábado. Visita La Romareda el Rayo Vallecano, un choque en el que el entrenador no podrá contar con Benito ni Papu.

Zaragoza.- La semana más dura de la temporada para el Real Zaragoza, al menos hasta el momento, está llegando a su fin. Porque el conjunto aragonés tiene la oportunidad este sábado a partir de las 18.00 horas, ante el Rayo Vallecano, de demostrar en La Romareda que lo sucedido en el derbi aragonés ante la Sociedad Deportiva Huesca fue solo un accidente. Un accidente grave, tal y como lo ha calificado un Natxo González, que no podrá contar con Benito por lesión ni con Papu, convocado con Georgia.

El vitoriano ha continuado en la línea de autocrítica que ha imperado en la entidad blanquilla desde el pasado lunes. En este sentido, ha manifestado que "la curva ascendente se ha visto perjudicada por la derrota del otro día, pero lo importante es la respuesta que pueda dar el equipo". Algo que obsesiona a Natxo González, que busca reencontrar el estilo que había acaparado elogios por el fútbol exhibido por el Real Zaragoza de hace unas semanas.

Dos son los temas futbolísticos que más preocupan al entrenador, uno en la parcela ofensiva y otro en la defensiva. Porque el vasco ha vuelto a admitir que está faltando efectividad, aludiendo a que "la acabas encontrando a partir de un determinado momento". Y, atrás, los goles que se están recibiendo en centros laterales, que ocupan su mente más que los encajados a balón parado.

También será importante observar el recibimiento de La Romareda a su equipo, hasta ahora ejemplar. En este sentido, ha reconocido que han "perdido cierta credibilidad", pero que está en sus manos darle la vuelta a la situación porque la afición "está dando mucho y no se le está correspondiendo, por lo que duele".

Natxo González, por último, ha sido cuestionado por su estado anímico. El vitoriano ha explicado que está "inquieto" porque como entrenador "duele mucho ver a un equipo que no es bueno en nada, yendo el resultado por un lado y por otro la forma de conseguir este resultado". Además, ha concluido comentando que se puso en el lugar de la afición "y es normal que se cague en el entrenador", recordando no obstante que "estas cosas pasan en 42 partidos alguna vez y hay que tratar de que sea la única y que no pase más".