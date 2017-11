Educación

9/11/2017 Forjando Líderes promueve la responsabilidad y el liderazgo en las aulas para acompañar a los estudiantes en una vida feliz La empresa Forjando Líderes promoverá la responsabilidad y el liderazgo en las aulas para acompañar a los estudiantes en una vida feliz. Los colegios Foro Romano, de Cuarte de Huerva, y Castillo Qadrit, de Cadrete, se han sumado a este proyecto, que se desarrolla en 56 países. Este proyecto está desarrollado e implantado en más de 4.000 centros. Redacción

Zaragoza.- La empresa Forjando Líderes promoverá la responsabilidad y el liderazgo en las aulas para acompañar a los estudiantes en una vida feliz. Los colegios Foro Romano, de Cuarte de Huerva, y Castillo Qadrit, de Cadrete, gracias al apoyo de Obra Social LaCaixa, se han sumado al proyecto de liderazgo educativo en las aulas que The Leader in Me desarrolla en 56 países.

El impulso del AMPA de Foro Romano fue definitivo para que el pasado 9 de noviembre 180 niños pudieran liderarse a un día de colegio ilusionante. Acompañados de sus profesores y mentores caminaron algo más de una hora para llegar al colegio, esforzándose y poniéndose en la piel de otros niños que como ellos eligen de manera proactiva y responsable acudir al colegio cada mañana como medio para alcanzar sus sueños.

Una actividad en la que se ven inspirados por las historias de la película documental Chemin de l´école y mentorizados por Carlos Pauner y Rafael Izquierdo Tello, ejemplos de liderazgo y grandeza personal.

Una jornada en la que el desarrollo personal cobra tanta importancia como las matemáticas, el lenguaje o las ciencias. Trabajan los principios y paradigmas que rigen las relaciones humanas efectivas y despliegan todo su potencialsegún avanzan en sus cuadernos de trabajo de los 7 Hábitos de los niños felices.

La actividad “Camino al Colegio” que desarrolla la empresa Forjando Líderes para colegios de toda España forma parte del conjunto de actividades que dan vida al proceso de enseñanza y aprendizaje para centros educativos The Leader in Me.

Se trata de un proceso que acompaña la gestión del cambio educativo con un enfoque integral del conjunto del centro educativo y del estudiante como persona; liderazgo personal e interpersonal. Está desarrollado e implantado en más de 4.000 centros a partir del trabajo de Stephen R. Covey, autoridad mundial en materia de liderazgo.