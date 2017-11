Belloch asegura que no hubiera enviado a la cárcel a los exconsellers

Política

El que fuera ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, y actual magistrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ha asegurado en una entrevista a Espejo Público que él no hubiera enviado a la cárcel a los exconsellers. Tampoco hubiera ordenado las cargas policiales del 1 de octubre y ha defendido que la rebelión no se consumó.

Belloch en una imagen de archivo, cuando era alcalde de Zaragoza

Zaragoza.- El que fuera ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, y que actualmente es magistrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ha asegurado en una entrevista a Espejo Público que él no hubiera enviado a la cárcel a los exconsellers de la Generalitat de Cataluña, aunque ha matizado que sería un "error judicial" liberarlos para que pudieran hacer campaña electoral.

Belloch ha subrayado que no comparte el criterio del fiscal general sobre la prisión preventiva de los exconsellers porque, en su opinión, "no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas porque ya no tienen acceso a nada". En este sentido, ha calificado la decisión del fiscal como "personal" y ha insistido en que la "única institución que mantiene el prestigio intacto es la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

El magistrado cree que sería "catastrófico" para la opinión pública la "disparidad de criterios" en las medidas cautelares a los miembros de la Mesa del Parlament por el hecho de ser juzgados por dos tribunales, teniendo en cuenta que los delitos son "similares".

Belloch ha defendido el concepto de "Conspiración para la rebelión" porque, en su opinión, "no se ha consumado la rebelión" aunque "sí que haya habido conspiración entre Gobierno, Parlamento y sociedad civil". Por ello, cree que este enfoque "terminará prosperando", algo que rebajaría "varios grados" las penas. Eso sí, Belloch ha defendido que el "escenario lógico" sería que "tras el fracaso de la vía de la independencia, los secesionistas defendieran el derecho a decidir".

El exministro de Justicia ha asegurado que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución "hace dos años cuando hubo una especie de declaración de independencia, aunque no con texto legal". "Lo que se ha hecho al retrasar su aplicación ha sido que la caldera siguiera hirviendo y estallara", ha lamentado.

En contra de las cargas policiales

Si hubiera sido ministro de Interior, no hubiera ordenado las cargas policiales del 1 de octubre: "La estrategia de impedir votar en tres colegios cayó cuando se impuso el sufragio universal, tendría que haber habido alguien que hubiera dicho: a casa". Belloch cree que es "explicable" que ahora no haya cargas policiales porque "los independentistas necesitan tener un herido grave y, si no se hace nada, el riesgo es que cada vez ellos aprieten más y se sientan más fuertes".

Sobre este tema, el exministro de Justicia ha criticado que ayer se permitiera el corte de autovías y del AVE por parte de estudiantes. Cree que el hecho de que no se interviniera en las vías del AVE fue "razonable" porque "hubiera sido más negativo que positivo" al haber tantas personas. Eso sí, ha argumentado que las carreteras que fueron "cortadas por diez o doce personas podrían haber sido retiradas por la policía sin problemas".

Belloch, susanista declarado

Sobre su pasado político, ya que Belloch se retiró del PSOE hace dos años y medio para ser magistrado en Zaragoza, ha aclarado que él "siempre" defendió la candidatura de Susana Díaz, siendo de la parte "susanista cabal". Ha añadido que cree que Pedro Sánchez está "actuando como decía Susana" y que el secretario general del PSOE se ha hecho "susanista".