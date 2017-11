Un partido inaceptable

Deportes

Natxo González asumía la total responsabilidad de lo ocurrido en Huesca

Zaragoza.- El peor partido de la temporada en el peor momento posible. Es el resumen de lo exhibido, por llamarlo de alguna manera, por parte del Real Zaragoza en el derbi aragonés ante una Sociedad Deportiva Huesca que fue superior desde el principio hasta el final y que se hacía con los tres puntos tras ganar, merecidamente, por 3-1 en un Alcoraz lleno a rebosar que disfrutó de su ya colíder equipo.

Y las palabras de autocrítica no se hicieron esperar, tan solo unos minutos después de acabar el encuentro. Comenzando por un Natxo González que afirmaba que el equipo no había estado "a la altura en ningún momento de lo que requería el partido" y que, cuando eso ocurre, "el máximo responsable" es él. Además, pidió "disculpas por el choque ofrecido por el equipo", sin encontrar explicación a haber sido "desbordados por todos los costados".

De hecho, el vitoriano insistía en que el Huesca había sido "muy superior en todos los sentidos y el equipo es la primera vez que no está a la altura y que no compite como hay que competir, por lo que el entrenador es el máximo responsable". Respecto a retirar a Borja Iglesias con marcador adverso, explicaba que "no estaba perdido, pero no dábamos nuestras de poder remontar", añadiendo que "hubiera sido un milagro sumar".

No menos duro fue Gaizka Toquero, quien en GOL reprimía al equipo con un "hemos dado vergüenza", que luego no endulzó en sala mixta al afirmar que el Huesca había salido "con tres marchas más" que las del Real Zaragoza, admitiendo que no "puede volver a pasar" y que no habían estado "a la altura del escudo, pero no es una crisis".

Terminó el turno de comparecencias el capitán, Alberto Zapater, valorando que "hay que hacer autocrítica" y que lo único positivo del partido había sido la afición, "cantando el himno perdiendo" y que había sido "el peor encuentro del año".