La aragonesa Paula Durán en el top-4 del concurso de cocina Foodie Madness de Accor Hotels

Sociedad

La bloguera aragonesa Paula Durán cayó en la tercera ronda con su receta de arroz a banda

Zaragoza.- Foodie Madness, el concurso internacional de cocina organizado por el grupo francés Accor Hotels, constó de cuatro rondas. En la tercera de ellas, la bloguera aragonesa Paula Durán, con su receta de arroz a banda, cayó frente a la participante de Senegal y su yassa de pollo.

Accor Hotels, organizadora de este concurso gastronómico, definía Foodie Madness como "un concurso online para elegir la mejor especialidad gastronómica que representa a Accor Hoteles a través de 16 blogueros de cocina de diferentes países, que competirán defendiendo su receta estrella". Entre los países participantes se encontraban España, Francia, Brasil, India, Italia, Bélgica, Senegal, Austria, Alemania, Canadá y Suiza.

La cadena hotelera Accor Hotels aseguró que se han presentado deliciosos platos desde Australia hasta Brasil, pasando por Francia, quienes se enfrentaron en un sabroso desafío online de cuatro rondas en las que sin dudas España jugó un papel extraordinario.

Finalmente, la receta ganadora fue el escondidinho de yuca y carne seca, la cual fue la más votada. Camilla Masullo, de São Paulo Brasil, obtuvo el primer puesto del concurso, tras haberse encontrado siempre entre las recetas más votadas.

La brasileña confiesa que es una apasionada de la cocina y que comenzó desde muy pequeña. Por ello decidió compartir su pasión a través del blog denominado Sal de Flor, desde donde comparte con el mundo su entusiasmo por el arte culinario y las variadas recetas.

Revela que su pasión es cocinar. "Empecé en casa ayudando a mi madre y a mis abuelas, que son de origen italiano. Sal de Flor me ha cambiado la vida, me ha enseñado a ser feliz”. Asegura que Sal de Flor nace de la fusión de sus intereses más profundos, como lo es la cocina y la fotografía, la cual ha descubierto no hace mucho tiempo atrás.

Sin embargo, a pesar que la brasileña está formada en Diseño de Interiores y MKT, su verdadera comodidad está entre las cacerolas, lo cual lo adjudica a las “comidas italianas que mi madre y abuelos preparaban con mucho amor” y aduce que escribir en el blog es su verdadera terapia.

Tras el resultado, la bloguera brasileña disfrutará un viaje de seis noches a Singapur en uno de los hoteles Accor Hotels, con pase libre para asistir al Foodie Festival Week. Asimismo, se le ha otorgado un título de Embajadora Gastronómica de Accor en todo el mundo.