Un estudio sobre responsabilidad social de la UZ recibe un premio en el Congreso Internacional de AECA

Uno de los autores del estudio recogiendo el diploma

Zaragoza.- El XIX Congreso Internacional de AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, celebrado a finales de septiembre en Santiago de Compostela, ha premiado por su calidad y contribución científica un estudio de investigadores de la Universidad de Zaragoza. Bajo el título "The performance of social responsible investing from retail investors’ perspective: international evidence", se comparan los rendimientos financieros que pueden obtener inversores particulares socialmente responsables con los generados por inversiones de tipo convencional.

Los autores Guillermo Badía y Luis Ferruz, de la Universidad de Zaragoza, y María do Céu Cortez, de la Universidad del Miño, han destacado el interés creciente que está generando la inversión socialmente responsable entre los inversores particulares, así como el efecto del desarrollo tecnológico en las posibilidades para negociar que tienen hoy en día los inversores particulares. Asimismo, han puesto de manifiesto diferentes aspectos que afectan a los inversores particulares en contraposición a inversores de tipo institucional. Entre otras cosas, los autores han señalado que los estudios dirigidos a inversores particulares deben utilizar fuentes de información accesibles para este tipo de inversor, así como herramientas sencillas de emplear. En este sentido, han propuesto un procedimiento para la construcción de las carteras de inversión adaptado y utilizando fuentes de información de acceso libre y gratuito.

El estudio proporciona evidencia tanto a nivel internacional como regional, estudiando áreas tales como Estados Unidos, Europa, regiones del Pacífico y mercados emergentes. Además, se analiza el impacto sobre los rendimientos de diferentes ciclos en los mercados financieros (periodos alcistas y bajistas).

Mediante diferentes medidas de rendimiento financiero se identifica que las inversiones socialmente responsables son capaces de generar rendimientos superiores estadísticamente significativos, en torno al 4% anual, a los de inversiones convencionales. Durante periodos bajistas, ambos tipos de inversiones generan rendimientos similares, mientras que es en periodos alcistas cuando las inversiones socialmente responsables rentabilizan de manera significativa por encima de las inversiones convencionales.

El análisis evidencia también diferencias entre los rendimientos de distintas regiones geográficas. Por ejemplo, empresas de Estados Unidos y Europa obtienen rendimientos similares y superiores a empresas de países emergentes o de regiones del Pacífico. Estos resultados, entre otras cosas, sugieren que factores específicos asociados a determinadas regiones pueden afectar la relación entre responsabilidad social y rendimientos financieros.

Los resultados del estudio son de interés para inversores particulares e institucionales, ya que se evidencia que se pueden implementar estrategias de inversión siguiendo criterios de responsabilidad social para seleccionar compañías y obtener rendimientos financieros extraordinarios. Asimismo, surgen implicaciones para las empresas y sus políticas de responsabilidad social, puesto que una relación positiva entre la performance social y financiera como la que es documentada en el estudio podría incluso legitimar aspectos sociales sobre aspectos económicos.

Los autores han concluido que, dado el considerable incremento en la popularidad de la inversión socialmente responsable entre los inversores particulares en periodos recientes, el impacto de considerar criterios sociales sobre los rendimientos de las carteras es un aspecto destacado a desarrollar en el ámbito académico, profesional y las interacciones entre ambos, todo ello a efectos de mejorar la rentabilidad y eficiencia de las empresas en un contexto de Responsabilidad Social de la Empresa.