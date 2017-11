Beamonte lamenta que Lambán "haga pandilla" con la "miseria política" de Podemos

Política

Foto de familia antes de la clausura del congreso. Imagen: Twitter @pparagon

Zaragoza.- El presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Javier Lambán, "no tenga escrúpulos en hacer pandilla con la miseria política" de Podemos. Entre los nombres que Beamonte ha mencionado han destacado Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Ada Colau o el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. Por ello, le ha pedido al socialista que "aparque su comodidad y piense en los aragoneses".

En su opinión, no hay presos políticos de Cataluña sino "políticos presos" que son "cuatro sinvergüenzas que tienen que entrar a la cárcel para dignificar la vida pública".

Beamonte ha calificado a Lambán de "torpe" porque "no ha actuado a tiempo" en la captación de empresas que salían de Cataluña: "No ha sentado un modelo de atracción, Aragón no ofrece un modelo estable y el tren ya ha pasado, las empresas se han ido a otros lugares porque la Comunidad no da apoyo económico y por su carga impositiva". Además, ha criticado que "diga una cosa y haga la otra" porque dice que "no va a rapiñar empresas pero a los dos días monta un observatorio para asesorarles".

Tatiana Gaudes, presidenta de Nuevas Generaciones

Beamonte ha hecho estas declaraciones en el noveno congreso de Nuevas Generaciones del PP en Aragón, en el que Tatiana Gaudes ha sido elegida presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Aragón con el 75% de los votos. A la votación se ha sometido una única lista después de que las dos que optaban al puesto decidieran presentarse de forma conjunta. Gaudes llega al cargo para sustituir al que lo ha ostentado desde 2009, el actual diputado de las Cortes de Aragón, Ramón Celma, quien ha asegurado tener un sabor "agridulce".

En su despedida, Celma le ha pedido a la nueva presidenta que ayude al presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, a difundir su proyecto "porque cuanto más se conozca más apoyos conseguiremos" y porque, en su opinión, "Aragón está sin líder, está perdido y ha dejado de ser atractivo" con el Gobierno actual. Además, les ha pedido a las nuevas generaciones que "se renueven para ser la vanguardia".

Por su parte, Gaudes, que ha realizado su primer discurso como presidenta de Nuevas Generaciones, ha marcado su objetivo en conseguir que el PSOE salga del Gobierno porque "ha hecho mucho daño a Aragón" y ha asegurado que "le mueve el sentimiento de que las cosas pueden estar mejor".

"Nosotros gobernamos mejor, estamos saliendo con fuerza de una crisis que pintaba una España desolada que no cederá a chantajes de terceros", ha continuado Gaudes, que ha lamentado que España "siga amenazada por los populismos". Por último, ha añadido que los aragoneses se merecen "más que una administración cómplice del populismo".