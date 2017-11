Aínsa descubre su pasado en el II Seminario "Marchus Ville"

Cultura

Útiles para la cocina en el arqueomercado

Zaragoza.- La Asociación Cultural La Morisma de Aínsa y la Universidad de Zaragoza han organizado el II Marchus Ville Ainse, una cita que engloba un seminario de historia y la recreación histórica de un arqueomercado, que retrotrae a la plaza Mayor de Aínsa al siglo XVI.

La conferencia inaugural del profesor, escritor y experto en castillos Adolfo Castán ha abierto los actos del II Seminario “Marchus Ville Ainse”, que este sábado ha congregado a más de 50 personas en la Sala Diputación de la Torre del Homenaje del Castillo de Aínsa. Previamente, la diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Berta Fernández; el alcalde de Aínsa-Sobrabe, Enrique Pueyo; la vicepresidenta de la Asociación Cultural La Morisma, Isabel Bergua, y el director del seminario y profesor de la Universidad de Zaragoza, Darío Español, han pronunciado los discursos del acto oficial de esta segunda edición.

Adolfo Castán, en la ponencia titulada "Castillos oscenses. Origen s. X- y evolución s. XVI-" ha repasado el importante patrimonio defensivo de torres, castillos o fortalezas de la provincia de Huesca y ha comentado que “en el XVI se triplicó la construcción de castillos y edificios defensivos en el Alto Aragón, sobre todo en el norte de la provincia de Huesca, con respecto al siglo XI. En el XII, XIII y XIV no se edificó casi nada. El siglo XVI fue una centuria violenta; de ahí ese incremento de construcciones defensivas”. Llama poderosamente la atención que la estructura constructiva de las torres de defensa del siglo XVI fuera prácticamente igual que las del siglo XI, cinco siglos después. Castán ha valorado el rico patrimonio defensivo en la comarca de Sobrarbe, “especialmente dotada en la época medieval, momento en el que las defensas se acentúan en el Cinca.

Desde su condición de gran experto en los castillos del Alto Aragón, Adolfo Castán sostiene la teoría de que “el castillo de Aínsa se erigió en el siglo XVI, siendo la Torre del Homenaje (lugar donde pronunciaba la charla) el primer edificio que se levantó del recinto fortificado”. Castán no encuentra elementos que acrediten que el Castillo de Aínsa se edificara en el siglo XI. “A juzgar por lo que se ve, todo apunta a que es claramente del XVI. Que sea del XVI no le resta ningún valor; de hecho es la única torre pentagonal de la provincia de Huesca. Es excepcional y valiosa, así como la planta baja, con aspilleras para defender (no cerradas como las del XI, que eran ciegas) y la cañonera. Las arcadas del castillo también son tardías.

Además del patrimonio defensivo, Adolfo Castán ha valorado la enorme riqueza de la arquitectura civil, como puentes, y la abundante arquitectura religiosa. En su intervención ha reclamado la mejora de los accesos a muchas de las fortificaciones de la provincia de Huesca, debido a la riqueza excepcional que constituye, a la par que ha solicitado que se contribuya a ponerlos en valor. “Sé que no se puede llegar a todo, pero suponen un excepcional atractivo cultural”. Castán ha solicitado al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe que adopte alguna medida para evitar el hundimiento de las bóvedas de la Iglesia de Castejón de Sobrarbe.

Seminario "Marchus Ville Ainse"

En el acto de inauguración oficial, el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha expresado que “desde el Ayuntamiento creemos que es muy importante atraer a los pueblos la cultura y la educación para a conocer nuestras localidades, dinamizar nuestros municipios y para que los habitantes del entorno rural tengamos las mismas posibilidades de conocer la historia de nuestro territorio o región”. Ha agradecido el esfuerzo de la Asociación Cultural La Morisma y de la Universidad de Zaragoza, como organizadores del Marchus Ville Ainse y de todas las personas que han colaborado para que “por segundo año consecutivo este acontecimiento vuelva a ser una realidad”. Ha evidenciado el interés del Ayuntamiento de cara a favorecer el asentamiento de este seminario “e ir haciéndolo cada vez más grande”.

Por su parte, Darío Español ha argumentado que “a través de este seminario ofrecemos conocimientos desde una perspectiva académica y también de recreación histórica, en una vertiente más lúdica”. Darío Español ha incidido en la importancia de aprovechar castillos legendarios como motor de desarrollo. Tenemos que estudiar cómo aprovechar ese recurso económico”.

Desde la Asociación Cultural La Morisma, la vicepresidenta, Isabel Bergua ha manifestado el interés de “apostar por conocer nuestros orígenes y ha invitado a los alumnos de la Universidad de Zaragoza, procedentes de las tres provincias aragonesas, a que cuando elaboren su tesina se acuerden de esta zona, de la que queda mucho por estudiar y así rescatar esta historia que los ainsetanos o sobrarbenses desconocemos”.

Recreación histórica rigurosa

Por último, la diputada de Cultura de la DPH, Berta Fernández, ha felicitado a los organizadores por esta apuesta por los proyectos culturales que se desarrollan alejados de los centros urbanos. Ha expresado que “el Marchus Ville Ainse es fruto de un trabajo colectivo, circunstancia que desde la institución provincial valoramos por la importancia que supone la participación del territorio y de sus gentes en la promoción de sus pueblos”. La titular de Cultura ha recordado que Marchus Ville Ainse “no es un mercado medieval al uso. Se sustenta en una investigación rigurosa y exhaustiva que le confiere una singularidad al arqueomercado”. Ha recordado que “tenemos la suerte de tener una larga lista de historiadores e intelectuales vinculados a esta provincia, que comprendieron que era necesario mirar a nuestro alrededor para avanzar”, en alusión a Joaquín Costa o a Alberto Gil Novales.

Berta Fernández ha destacado “la labor desarrollada en Aínsa, que ha sabido dar valor a uno de los elementos que lo identifican y convertirlo en un producto cultural. Teniendo el contexto histórico de fondo, están promocionando el casco histórico de uno de los pueblos más bonitos de Aragón”. Recordando al escritor Ramón J. Sender, la diputada ha concluido su alocución apuntando que “a lo universal no se va por lo cosmopolita sino por lo particular o local”.