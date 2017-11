Lambán admite sus errores en la crisis del PSOE pero confía en que prime la unión

Política

Más de 700 personas han asistido a esta cita

Zaragoza.- Conseguir un partido unido y volver a ganar las elecciones autonómicas en 2019 son los dos objetivos que se marcan desde el PSOE aragonés. Dos metas claras que se han remarcado continuamente en el XVI Congreso Regional socialista que ha comenzado este sábado en el Palacio de Congresos de Zaragoza y que continuará mañana, cuando Javier Lambán será ratificado como secretario general y se configurará la nueva Ejecutiva.

Lambán ha admitido que, como casi todos, cometió "excesos y errores" en la crisis del PSOE federal, cuando Pedro Sánchez dimitió por negarse a permitir un Gobierno de Mariano Rajoy. Eso sí, se ha comprometido a "inaugurar un tiempo nuevo" en el PSOE donde prime la unidad. Muestra de ello es el saludo que ha realizado a Carmen Dueso a su entrada en el pabellón. La que fuera su rival en las primarias ha sido aplaudida a su llegada por una delegación oscense.

Que el PSOE, con el apoyo de los partidos de izquierdas, consiguiera en 2015 el Gobierno de Aragón ha supuesto, según Lambán, "dos años y medio de avances en la Comunidad". Además, ha recordado que el recuperar muchos ayuntamientos, pasando de 288 a 324, así como comarcas y diputaciones, permitió una "hegemonía del PSOE en las instituciones".

Durante su Legislatura, el presidente del Gobierno de Aragón ha indicado que se han recuperado el 80% de los recortes del Partido Popular, lo que ha significado "recuperar servicios públicos y derechos". Además de definirse como un "gobierno emprendedor", Lambán ha reprochado al PP que no se creyera que iban a ser "capaces de gestionar la economía con más eficiencia que ellos".

Uno de los ejemplos de renovación del partido es la sustitución de la secretaria de Organización actual, Pilar Alegría, por el diputado y concejal de Bujaraloz, Darío Villagrasa, de 25 años. La secretaria saliente ha insistido en que de este congreso "se va a salir más fuerte y cohesionados". Este es uno de los pocos nombres que ha trascendido de la nueva Ejecutiva, ya que supone convertirse en el número dos del partido.

Por su parte, Mayte Pérez, que ha sido nombrada presidenta del Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir el puesto, ha hecho referencia al proceso de primarias entre Lambán y Carmen Dueso: "Tras esta tormenta de pasiones, hay que canalizar las diferentes opiniones en empuje y compromiso".

En la jornada de hoy se debaten en diferentes comisiones las ponencias sobre economía y empleo, estado del bienestar y modelo de partido, a las que se han presentado 350 enmiendas. Además, también se debatirá la ponencia marco. A la jornada del sábado del Congreso han asistido más de 700 personas, entre los que se encuentran 379 delegados, y el informe de gestión ha salido adelante con el 86,5% de los votos.

Lambán reclama "federalizar España"

En el Congreso Regional del PSOE no solo se ha hablado de la renovación del partido, sino también del papel que debe jugar Aragón en la búsqueda de una solución a la crisis secesionista de Cataluña, momento que Lambán ha aprovechado para asegurar que se siente orgulloso de cómo está actuando Pedro Sánchez.

Lambán le ha pedido al secretario de Organización federal, José Luis Ábalos, que ha inaugurado la jornada, que le deje formar parte de la solución. Además, ha insistido en que la tarea de diálogo debe conducir "a una reforma de la Constitución, a la creación de una cámara de representación territorial y a federalizar definitivamente España para que las grandes decisiones no las tome solo el conjunto de España".

Por su parte, Ábalos ha lamentado que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, no se haya quedado en España a dar la cara, así como que los independentistas, a los que ha definido como "burguesía catalana" se pensaran que su acción "no iba a tener ningún coste". Ábalos ha querido dejar claro que el PSC es el único partido catalanista y no independentista que concurrirá en las elecciones del 21 de diciembre.