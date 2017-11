Errejón califica en Zaragoza las detenciones de los políticos catalanes como una "aberración"

Política

Errejón ha sido uno de los participantes en el Congreso Nacional sobre Renta Social Básica

Zaragoza.- El diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado las detenciones de los políticos catalanes como una "aberración". Unas declaraciones que ha realizado en Zaragoza, donde ha asistido a un Congreso Nacional sobre Renta Social Básica. Además, el diputado cree que el Tribunal Supremo está siendo "más prudente" que la Fiscalía y la Audiencia Nacional y que sus decisiones "van a ayudar a salir de esta situación".

Errejón también ha pedido que el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pudiera estar en España "con todas las garantías para defender sus ideas" en las elecciones del próximo 21 de diciembre y que sea la sociedad catalana "la que decida cómo se sale de la situación actual.

Situación de Podemos

Errejón tiene la convicción de que su partido "va a formar parte de la solución y no del problema". "¿Apostar por la solución queda bien en las encuestas? No lo sé y no me preocupa", ha continuado el diputado, denunciando que "hay quien a base de incendiar cree que va a conseguir más en las encuestas". Errejón ha añadido que "el único éxito es el acuerdo, la normalización política y la transformación de España".

El diputado ha admitido que hay "diferentes posiciones" en el partido de cara a las elecciones y que serán las bases las que decidan cómo concurren en estas elecciones, si lo hacen en solitario o de nuevo con los comunes. Eso sí, lo que ha querido dejar claro Errejón es que Podemos no va a apostar por pactos preelectorales.

Además, sobre el actual secretario general de Podem Cataluña, Albano Dante Fachin, no ha querido aclarar si lo prefiere dentro o fuera del partido y ha insistido en que serán las bases quienes lo decidirán.