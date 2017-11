Pymes y autónomos aragoneses se unen para "sumar y multiplicar"

Economía

Cepyme y ATA Aragón han firmado el acuerdo para defender sus intereses mutuos

Zaragoza.- "Defendemos los mismos intereses". Esta es la principal razón por la cual la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y Cepyme han suscrito este viernes un acuerdo con el que unir sus fuerzas para "sumar y multiplicar" en la defensa del tejido empresarial de Aragón.

La Comunidad cuenta en estos momentos con 105.122 autónomos, de los cuales 63.000 son autónomos propiamente dichos y otros 11.800 tienen asalariados. La presidenta de ATA Aragón, Mayte Mazuelas, ha reconocido así la importancia de la cooperación y el asociacionismo para defender sus intereses. "Son herramientas imprescindibles para afrontar con éxito los retos de los futuros empresarios y autónomos aragoneses", ha manifestado.

Del mismo modo, el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, ha resaltado la fuerza de la unión de las asociaciones. "La unión tiene que estar por encima de individualismos y personalismos, y se tiene plantear pensando en los demás, no en nosotros", ha exigido. Y es que "Cepyme es una organización empresarial potente, fuerte, transparente, autosuficiente y limpie, mientras que ATA ha demostrado que ha sido capaz de aglutinar a un número muy importante de los autónomos de Aragón", por lo que "no hay ninguna razón, ninguna, que impida que ATA y Cepyme unan sus fuerzas", ha señalado.

Asimismo, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha pedido a sus homólogos aragoneses que den ejemplo. "No entendería que personas que defienden lo mismo no puedan estar juntos, no puedan sumar para multiplicar, en unos momentos en que nuestro país hay gente que pretende dividir", ha afirmado.

De esta forma, a partir de ahora, "en un mismo tronco estará la representación del 95% del tejido empresarial, que son pequeñas y medianas empresas, y los autónomos, representados por ATA", ha definido Amor.

Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo

En el acto de firma, en el que han estado representantes empresariales y políticos de Aragón, la consejera de Economía, Marta Gastón, ha anunciado que se están dando los pasos necesarios para la puesta en marcha de un Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo para que este colectivo tenga una voz más fuerte.

"El 28 de diciembre del año pasado dimos inicio a lo que todavía denominamos grupo de trabajo para constituir el Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo, un órgano formalizado, colegiado, con vocación de permanencia, para que los colectivos tengan ese merecido espacio en la interlocución con el Gobierno Autonómico", ha explicado Gastón. A día de hoy se está terminando su tramitación formal y, según la consejera, "está a punto de caramelo".