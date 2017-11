"Arte" se sube al Principal para cuestionar la amistad, el éxito y el conflicto

Cultura

La obra llega a Zaragoza con tres funciones en el Teatro Principal

Zaragoza.- Han pasado más de 20 años desde que la joven dramaturga francesa Yasmina Reza creara "Arte", una comedia que disparaba a bocajarro y cuestionaba la amistad, el éxito y la conflictividad de las relaciones. Lo hacía llevando a tres personajes al límite, forzando la discusión entre tres amigos, Sergio, Marcos e Iván, después de que el primero comprara por una desorbitada cifra de dinero una obra de arte, que resultó ser un lienzo en blanco.

Este hecho, detonante de la historia, ha permitido al espectador comprobar cómo cambian las personas, su forma de relacionarse y, en definitiva, cómo cambia el tiempo.

Tras un largo recorrido, el director Miguel del Arco ha sido el último en "enamorarse" del texto y devolverlo a la escena con un elenco con tintes aragoneses: Roberto Enríquez, Cristóbal Suárez y Jorge Usón son los encargados de arrancar carcajadas en esta versión.

Ahora, llegan a Zaragoza con tres funciones en el Teatro Principal. Una visita especialmente importante para Jorge Usón, quien ha dicho afrontar con entusiasmo este regreso a casa. El aragonés vive ahora uno de los momentos más dulces de su carrera y ha asegurado estar "en un sueño". "Es la manera de constatar que lo he hecho bien, que he tomado buenas decisiones. No creo en la ley del tren que solo pasa una vez, creo en el trabajo", ha explicado.

Sobre la obra, ha dicho que es la oportunidad para ver en escena un debate sobre el amor, la amistad, los celos y lo que pudo ser pero nunca llegó a serlo. Su personaje, ha asegurado, está atravesando todo un desierto emocional. "Es un texto exigente, no te permite estar whastappeando en el camerino en los descansos", ha bromeado.

Por su parte, uno de sus compañeros en escena, Cristóbal Sánchez, ha hecho hincapié en la reflexión que se hace sobre el diálogo. "Creo que es muy importante. Estamos avocados a dialogar. ¿Queremos ponernos de acuerdo? ¿O queremos destruirnos?", ha reflexionado. También ha comentado que se habla sobre el conflicto: "no hay que temerlo, hay que saber vivir en él".