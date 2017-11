Gimeno confirma que ha solicitado el FLA y asegura que el pago de la deuda no afectará a los servicios públicos

Política

Gimeno ha querido zanjar la desconfianza que ha manifestado Podemos hacia la gestión. Foto: Cortes de Aragón

Zaragoza.- El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha confirmado que ya ha solicitado la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica con la que pretende hacer frente a la deuda de la Comunidad. "La deuda es asumible y financiable". Así ha querido zanjar Gimeno la desconfianza que ha manifestado Podemos hacia la gestión de la deuda de 7.000 millones de euros que está llevando a cabo la DGA. Podemos ha dudado de que el pago de este año no vaya a afectar a los servicios públicos de la Comunidad en el próximo presupuesto.

"Cada vez que refinanciamos parte de la deuda bajamos los tipos de interés", ha señalado el consejero. Además, Gimeno ha querido dejar claro que la posición de Aragón respecto al resto de comunidades autónomas es, a día de hoy, "mejor que muchas". Y es que, según el consejero, desde que el PSOE llegase al Gobierno de Aragón la deuda se sitúa tres puntos por debajo del resto de comunidades.

"Le quiero quitar la preocupación, este pago no va a cambiar en nada el presupuesto del próximo año para servicios públicos", ha dicho Gimeno, que ha aseverado que la deuda bajará el año que viene en términos del PIB, "lo que es garantía de solidez de Aragón", y a partir del 2019 y 2020 "bajará en términos absolutos".

El diputado de Podemos Héctor Vicente ha expresado su preocupación sobre que sea el Gobierno central el que esté diciendo cómo administrar esta deuda, y que el hecho de sujetarse al FLA "limite la soberanía de Aragón". Un hecho que Gimeno ha dicho "está claro", pero que es la consecuencia de la crisis económica, "que impidió que las comunidades pudieran acudir al mercado financiero".

"El concepto de soberanía depende mucho de la realidad. El estado solo me ha creado una condición, que viene de Europa, y que por cierto comparto, y es ponerle límite al déficit global", ha señalado Gimeno, que, eso sí, ha dicho no estar de acuerdo con "como se distribuye". "Si no hacemos esto no puedo acudir al mercado a buscar dinero, porque estamos dentro de Europa y del euro", ha concluido.