ICA, el impuesto de la discordia

Política

Depuradora de La Almozara

Zaragoza.- El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es un impuesto autonómico de finalidad ecológica, dirigido a empresas, servicios y particulares. Su recaudación va destinada a mantener las aguas de Aragón más limpias, por lo que sirve para financiar las actuaciones de prevención de la contaminación, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales en territorio aragonés.

Así es definido el “impuesto de la discordia” por el Gobierno de Aragón. Y es que cuando se comenzó a aplicar en Aragón, allá por 2002, la ciudad de Zaragoza quedó excluida de pagarlo al haber invertido en la depuración de las aguas de la capital ya por aquel entonces. Sin embargo, la ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, dispuso la aplicación del ICA en la capital a partir del 1 de enero de 2016.

Desde el 17 de octubre, los ciudadanos de Zaragoza comenzaron a recibir los recibos del ICA con toda la información relativa al pago. Las Cortes de Aragón acordaron que el recibo del ICA contara con una bonificación del 70% en Zaragoza para 2016, y del 60% en adelante, en compensación por las inversiones propias realizadas por la ciudad. De esta manera, la capital pasa a equipararse con el resto de los municipios aragoneses en los que el impuesto viene siendo de aplicación desde hace 15 años.

"Una rebaja sustancial que dejará las cantidades a pagar en función del uso que cada hogar haga del agua, pero que no superará en mucho a los 50 euros anuales", una cifra "perfectamente asumible por la mayoría de las familias", explicó en rueda de prensa el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.

Olona tacha de insolidaria la actitud de ZeC

Sin embargo, el consejero ha recordado que hay excepciones, y que habrá zaragozanos exentos de hacer frente a este pago, como las familias que estén sujetas al Ingreso Aragonés de Inserción.

Posición del Ayuntamiento

Tras hacerse pública la noticia, el Ayuntamiento de Zaragoza manifestó su opinión en contra del impuesto en numerosas ocasiones. Fue en mayo cuando el Consistorio entregó los datos del padrón a la DGA, necesarios para girar los recibos. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no se entregaron todos.

Esta negativa del Ayuntamiento municipal ha provocado, según el Gobierno, un retraso en el proceso legal que hace que los recibos que ahora se emiten correspondan todavía a 2016. Consecuencia de ello, muchos temen que se les junten varios pagos de 2016 con los de 2017, algo que Olona ha desmentido en numerosas ocasiones y asegura que tratarán de evitar por todos los medios. "Insisto, queremos evitar hacer pagar a los zaragozanos más de lo necesario por una mala decisión del Gobierno de Zaragoza, que son los culpables de esta situación", ha sentenciado el consejero.

En una carta emitida por el alcalde a los ciudadanos el pasado mes de julio, Pedro Santisteve dejaba clara su posición. “Desde 1995 la población de Zaragoza ha sufragado sin ayuda de otras administraciones sus depuradoras y la renovación de la red de saneamiento por un valor de 324 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón prevé recaudar por el ICA en nuestra ciudad 542,85 millones de euros hasta el año 2045”, explicaba el alcalde.

A modo de ejemplo, el primer edil aseguró que “el ICA iba a suponer que un hogar tipo de tres miembros tenga que pagar 57 euros más al año y uno de cuatro miembros 64 euros. En el caso de los establecimientos comerciales como los bares, el impuesto se dispararía hasta los 534 euros al año”.

Pocos días después de que se comenzasen a enviar las primeras facturas, el alcalde hizo referencia a la necesidad de que exista una “verdadera lealtad entre instituciones”, de forma que, igual que el Consistorio lo ha hecho con las deudas contraídas con la DGA, el Gobierno de Aragón “pague a la ciudad lo que debe”, como los 39 millones pendientes del tranvía o la segunda fase del sellado del vertedero. “Zaragoza cumple con otras localidades y es solidaria con su entorno cercano. Esa lealtad con la ciudad no la vemos por parte del Gobierno de Aragón”. Por último, el alcalde concluyo que “las cuentas del Instituto Aragonés del Agua siguen sin estar claras”.

El ICA está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Tribunal Constitucional y el Ayuntamiento de Zaragoza está a la espera de que dicten sentencia.

Posición DGA

Depuradora de La Cartuja

Acusaciones de insolidaridad con las que no está de acuerdo la DGA que, precisamente acusa al Ayuntamiento de insolidarios."Respeto el desacuerdo, pero no entiendo la campaña en contra del Ayuntamiento y la intencionalidad de confundir a la gente con el ICA". Así de rotundo se expresaba Olona sobre la posición del Consistorio.

Una posición que Olona no ha dudado de calificar como "insolidaria", ya que asegura que este impuesto es ecológico y finalista y está destinado a acciones concretas para conservar "el ciclo del agua", "no sólo para construir o mantener las depuradoras de los municipios". El consejero resaltó que el resto de municipios llevan años haciéndose cargo, “pueblos en los que la economía no es tan fuerte como la de Zaragoza”. "No solo Zaragoza cuenta con depuradora, otras localidades tienen y también se hacen cargo del ICA, no tiene lógica que los zaragozanos no asumamos esto", sostenía.

Para Olona, este impuesto está sujeto a la frase "quien contamina paga", y a la ley de aguas del 95, por la que la Comunidad está obligada a aplicarlo si quiere recibir ayudas estatales y europeas para este fin.

"Igual que el resto de aragoneses hacen que la economía zaragozana crezca usando muchas veces sus servicios, sería muy insolidario que Zaragoza no comenzase ya a hacer lo mismo", ha insistido Olona.

El presidente de la Comunidad, Javier Lambán, aseguró en un pleno este mes que el alcalde se negó en marzo a firmar un convenio con la DGA para que "buena parte" de lo recaudado con el ICA revirtiera en el ciclo hidráulico de Zaragoza. Lambán dijo no entender que "un alcalde al que se le ofrecen dinero y recursos para invertir en su ciudad se niegue a firmar el convenio".

El ofrecimiento se produjo en marzo dentro de las negociaciones que ambas partes mantuvieron para sacar adelante la Ley de Capitalidad. Lambán explicó que le propuso a Santisteve "llegar hasta donde él quisiera con el convenio".

El presidente admitió, además, tener "reproches airados" hacia Santisteve por su reacción ante el ICA. En concreto, recordó su "irresponsabilidad" y su cercanía a la "ilegalidad" a la hora de negarse a entregar los padrones para que el Gobierno de Aragón pudiera gestionar el impuesto y su "deslealtad institucional" al mandar la carta antes citada a los zaragozanos criticando el impuesto. El presidente de Aragón cree que los vecinos de la capital aragonesa son "más solidarios" que el actual equipo de Gobierno.

Bujaraloz es uno de los municipios aragoneses que también tiene depuradora y paga el ICA desde 2002

Sobre el impuesto

Otro de los puntos de interés es cuándo los zaragozanos comenzarán a pagar esta tasa. Se utilizan las zonas de lectura de contadores y facturación establecidas por el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene dividida la ciudad en tres zonas. Los periodos de consumo y facturación son trimestrales, y cada mes se factura el agua a una zona.

La primera zona que se va a facturar es la zona 2, (Las Fuentes, San José, Torrero, Venecia, La Paz y Puerto Venecia), porque es la primera de la que se tiene consumos producidos en 2016. La siguiente será la 3 (Centro, Delicias, Parque Roma, Monsalud, La Bombarda, Oliver, Miralbueno, Valdefierro, La Bozada, Ciudad Jardín, Universidad, Romareda, Casablanca, Montecanal, Valdespartera y Arcosur) y finalmente la 1 (Margen izquierda, La Almozara y Casco Histórico).

La cuota a ingresar depende del consumo de agua de cada usuario. Con la aplicación de la bonificación los pagos de la tarifa quedarían así: los hogares que consuman 0 metros cúbicos cúbicos al año pagarán 18,34 euros, los que consuman 50 abonarán 27,55, los que alcancen los 100 metros cúbicos pagarán 36,76 euros, los que lleguen a 150 pagarán 45,97, y los que superen los 200 metros cúbicos abonarán 55.18 euros.

Los vecinos de la zona 2 recibirán la factura del 17 de octubre al 2 de noviembre y tendrán para pagar, la subzona A hasta el 5 de diciembre y la B hasta el 20. La zona 3 comenzará a recibir las facturas el 1 de diciembre y podrán abonar hasta el 22 de enero, y a la zona 1 les llegará desde el 2 de enero y podrán abonarlo hasta el 20 de febrero.

Entre las tres zonas de la capital aragonesa, y la industrial, está previsto que se recauden en un primer recibo más de diez millones de euros.