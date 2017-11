El PP llevará a la Fiscalía el informe de Ecociudad que imputa cinco delitos al alcalde

Zaragoza

Zaragoza.- El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza llevará el informe del letrado asesor de Ecociudad a la Fiscalía previa consulta al Consejo de Administración. La concejal popular María Navarro considera muy grave este informe que acusa al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de que podría haber cometido hasta cinco delitos.

Navarro ha valorado el informe del letrado asesor de Ecociudad que advierte que Santisteve y los exconsejeros de ZeC en la sociedad podrían haber cometido hasta cinco delitos (prevaricación, falsedad, ocultación de documentos, denuncia falsa y acoso).

Navarro ha anunciado que, ante estos hechos, su obligación como presidenta y la obligación de los consejeros es "ponerlo en conocimiento de la fiscalía" tal y como dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha asegurado que "no se puede mirar hacia otro lado". Del mismo modo, ha señalado que el PP sigue estudiando el informe en relación con posibles acciones penales que pudieran derivarse del mismo.

En este sentido, ha recordado que la petición del informe fue acordada en la comisión de investigación por una amplia mayoría política en la que todos los grupos de la oposición votaron a favor y Zaragoza en Común se abstuvo. La presidenta de Ecociudad ha explicado que fue Santisteve quien inició un expediente de información reservada y acudió a la fiscalía imputando la comisión de algunos delitos a trabajadores de la sociedad. Por eso, ha planteado que se respete la "presunción de inocencia de todo el mundo", pero también la "separación de poderes".

María Navarro ha cuestionado la reacción de ZeC hablando de informes de parte cuando la realidad es que "fue Zaragoza en Común la que nombró al letrado asesor" y ha aseverado que ahora "serán la fiscalía y los jueces quienes decidan, pero los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza tenemos la obligación de actuar con firmeza y poner en conocimiento de la justicia las graves conclusiones a las que llega el informe del letrado asesor".

Psoe

La socialista Lola Ranera ha tildado de "muy duro" este informe y ha explicado que conocen sus obligaciones y actuarán cumpliendo la ley. Además, ha dicho que ahora "cobra sentido lo que el PSOE denunció en su momento". "No tenía ningún sentido lo que hizo el alcalde, ir directamente a la Fiscalía sin contrastar la información ni consultar con los trabajadores", ha explicado Ranera.

Asimismo, ha apuntado que se obró mal en general, pero también "obraron mal Cubero y Artigas". "El alcalde les compró esa denuncia y directamente se fue a Fiscalía sin contarlo en el Consejo. Es un error, y no solo eso, ya que el informe lo califica de otra manera", ha añadido.

Ranera también ha calificado de "poco noble" que se cuestione al letrado "solo porque al Gobierno no le gustan sus conclusiones". "Entiendo que no les guste, pero no son las formas, no se puede intentar acabar con la imagen del profesional", ha concluido.

Cha

Desde Chunta Aragonesista, Leticia Crespo ha asegurado que aún están analizando con profundidad el informe porque se trata de "acusaciones muy graves". Eso sí, ha dicho que este viernes se pronunciarán.