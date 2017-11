Ocho jóvenes "emprendedores sociales" de la UZ lideran proyectos de innovación abierta

Sociedad

Zaragoza.- Ocho jóvenes aragoneses contratados por la Universidad de Zaragoza han puesto en marcha diferentes proyectos de emprendimiento social que intentan dar solución a problemas concretos de un modo innovador e implicando a la ciudadanía.

Estas iniciativas se enmarcan dentro del Programa de Mediación, Innovación y Emprendimiento (MIE) del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza, utilizando espacios para actividades en Ceminem (Campus Río Ebro) y Zaragoza Activa (La Azucarera).

"Los proyectos de estos ocho contratados -siete emprendedores y una coordinadora del Programa MIE- buscan crear una comunidad de Innovación Abierta a toda la ciudadanía, ayudando a identificar los nuevos problemas, así como proponer, crear y experimentar las soluciones desde un enfoque compartido, abierto y colaborativo", ha destacado la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza. Estos mediadores, además, trabajan para transformar la sociedad desde la sostenibilidad económica y social, convirtiéndose en agentes de cambio y emprendedores sociales.

Todos los proyectos tienen una perspectiva innovadora, con un aprendizaje constante, y compartido con la comunidad, a través de publicaciones y de diversas actividades como talleres abiertos, eventos o grupos de trabajo. En concreto, las siete iniciativas puestas en marcha y que fueron seleccionadas entre las 127 presentadas en su momento son: Arquitectura Mutante; El Ganchillo Social: Innobarrio; La Energía del Bien Común; Red de Cuidados; Juegos Abiertos Reunidos; La dronería; o videomapping Rocketz.

La participación de los ciudadanos es fundamental en estos proyectos de innovación y emprendimiento. Así, vecinos de un barrio zaragozano han ayudado a decorar sus calles con materiales reciclados y de desecho para celebrar el Día del Rabal yacrear un videomapping. Tambiénlos estudiantes de Diseño y Arquitectura han colaborado con recursos de conocimiento abierto y "do it yourself" disponibles en Zaragoza, tal como describe la coordinadora del programa MIE, Paola Fatás.