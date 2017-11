Santiago López-Montenegro: "El transporte autónomo es imprescindible en el desarrollo económico de este país"

Economía

Santiago López-Montenegro es el presidente de Tradime Aragón

Zaragoza.- La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime Aragón) está de enhorabuena. Este año se cumple el 40º aniversario de su nacimiento. En estas cuatro décadas, la asociación no ha dejado de luchar por defender los derechos de los trabajadores del sector del transporte así como intentar mejorar su situación.

Su actual presidente, Santiago López-Montenegro, hace un balance positivo de la trayectoria de Tradime y reivindica la importancia del servicio que presta el transportista a la sociedad actual.

El próximo 11 de noviembre, la asociación celebrará una cena de gala en el Hotel Palafox para conmemorar estos 40 años de historia y reconocer el trabajo de los más de 2.000 asociados que han pasado por Tradime.

Pregunta.- Para aquellos que no les conozcan, ¿qué es Tradime?

Respuesta.- Tradime es una asociación que engloba a los transportistas aragoneses. Tratamos de aunar las voluntades de estos trabajadores, buscar puntos en común, ser lugar de encuentro para todas las inquietudes y problemas del sector y actuar como generador de soluciones del transporte.

P.- ¿Qué servicios ofrecen a los socios?

R.- Ofrecemos servicios de todo tipo: asesoría fiscal, de transporte, aseguramiento de camiones, ayudas, formación... Todo lo que engloba a las necesidades que puede necesitar un transportista en su trabajo.

P.- Este mes de noviembre celebran su 40 aniversario. ¿Qué balance hacen?

R.- Es un balance que tiene que ser positivo. Tradime es una asociación que se crea gracias a la inquietud de unos predecesores nuestros y que afortunadamente ha ido creciendo, con muchas vicisitudes, pero que ha funcionado siempre como punto de encuentro del transporte aragonés.

Desde Tradime han iniciado una campaña para luchar contra el dumping social en el transporte

P.- ¿Cómo ha cambiado la asociación en estas cuatro décadas?

R.- Habría que preguntarle a la gente que ha estado los 40 años, que afortunadamente la tenemos. Estas personas nos cuentan que el sector del transporte ha cambiado mucho, la sociedad en general lo ha hecho. Y sí que creo que, desde la asociación, hemos ido evolucionando y adaptándonos a los nuevos tiempos.

P.- ¿Cuáles han sido los mayores logros de la asociación en este tiempo?

R.- Resumir los logros de 40 años de trabajo y esfuerzo de muchos transportistas es difícil. Fundamentalmente, se ha conseguido aunar el peso de muchos transportistas autónomos y que ese peso haya influido en decisiones de carácter político para que se legisle de manera más justa para el sector.

P.- Zaragoza, por su situación geográfica entre Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, está jugando un papel muy importante en materia logística, y se puso de relieve con la llegada de Plaza. ¿Cómo ha afectado todo esto al transporte y a Tradime?

R.- Afortunadamente, Aragón tiene una situación geográfica estratégica muy importante y siempre ha sido una Comunidad Autónoma con mucho transporte. Es decir, el volumen de transporte que tenemos es comparable con el de muchas otras comunidades. El impulso que se dio desde las instituciones públicas a Zaragoza y Aragón como zona estratégica- logística con la creación de Plaza ha sido un revulsivo del que todavía estamos cosechando resultados y del que esperamos cosechar más aún.

P- En materia de actualidad. Tradime inició una campaña para denunciar el dumping social. ¿Cómo está afectando esta situación al sector?

R.- Por fortuna, podemos hablar de resultados muy positivos, sobre todo en nuestra Comunidad. Hemos contado con colaboraciones muy importantes. En primera lugar, habría que resaltar la colaboración que ha tenido con nosotros la Consejería de Movilidad del Gobierno de Aragón, encabezada por José Luis Soro, que ha hecho que seamos referencia en la lucha contra el dumping social a nivel nacional. Se ha puesto como ejemplo a Aragón en toda España de lo que hay que hacer y cómo se debe pelear contra esta problemática que sufrimos dentro del transporte.

Tradime resalta el apoyo de la DGA en la lucha contra el dumping social

En estos momentos, Tradime sigue peleando contra la lacra social que supone la explotación, el aprovechar la precariedad y las malas situaciones de determinados trabajadores para abusar de ellos. Estamos trabajando contra el dumping social, ya no solamente a nivel europeo, sino incluso a nivel local.

P- Se está hablando mucho en el sector del posible incremento de la Masa Máxima Autorizada hasta las 44 toneladas. ¿Qué supone esta media y cuál es su postura al respecto?

R.- Nuestra postura es que viene a ser una ocurrencia más de la gente que quiere precarizar todavía más nuestro trabajo. No encontramos demasiados argumentos para estar a favor de las 44 toneladas. Tenemos unas carreteras en España que no creemos que puedan ser muy acordes con las condiciones de esas 44 toneladas. Tampoco, desde nuestra posición, entendemos que vaya a favorecer la mejora del medio ambiente ni de la ecología. Pasa exactamente lo mismo con la normativa que se puso de moda de los camiones megatrailers, que es otra norma que se nos ha impuesto con el fin de abaratar el servicio de transporte a base de aumentar la competitividad. La famosa palabra competitividad que muchas veces encierra precariedad social y laboral.

P.- El nuevo Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre podría entrar en vigor el año que viene. ¿Qué cambios va a suponer en el sector y qué valoración hacen?

R.- Desconocemos todavía los cambios que puedan llevarse a cabo en esta nueva reglamentación. Las noticias que tenemos son francamente desagradables. Parece ser que ha llegado el momento en que el transportista autónomo ha dejado de interesar a las instituciones públicas de España. Nosotros vamos a pelear contra ellos, vamos a estar enfrente. Creemos en nuestro trabajo y en nosotros mismos, creemos que damos un servicio a la sociedad de altísimo valor y que somos imprescindibles en el desarrollo económico de este país. Por eso no entendemos decisiones que intentan globalizar sectores y tratar de menospreciar el servicio de un trabajador autónomo.

P.- Centrándonos en Aragón. Uno de los principales problemas de las carreteras aragoneses lo tenemos en la N-II y la N-232 y esos reclamados desdoblamientos que no llegan. También se aboga como solución obligar a los vehículos pesados a circular por las autopistas. ¿Qué tiene que decir el sector del transporte a todo esto?

R.- Primero, es una pena que sigamos teniendo una infraestructura viaria deficitaria en Aragón. Seguimos teniendo carreteras que no están acondicionadas al volumen de tráfico que tienen. Ya se están haciendo trabajos para el desdoblamiento de la N-232, que ya era necesario, pero ahora seguimos teniendo una siniestrabilidad alta porque, además, está en obras.

López-Montenegro resalta la situación geográfica estratégica en la que se encuentra Aragón

Lo fácil es, como siempre, desviar al transporte pesado que molesta por la autopista. A nosotros, en un momento determinado, no nos puede parecer mal la medida, pero volvemos a lo de siempre, ¿quién invita a esta fiesta?. Si tiene que ser el trasporte el que asuma ese coste superior, no nos va a parecer justo. Es decir, soportamos ya suficientes costes y nuestros márgenes de negocio son mínimos; no podemos asumir ningún tipo de coste más. Si lo asumimos entre todos, entiendo que con una apertura de puertas para el transporte pesado como se hizo en La Rioja, estaremos de acuerdo. Si va a haber un aumento de coste, nos tenemos que poner en contra.

P.- Por último. ¿Qué reivindicaciones, planes y objetivos de futuro tienen en Tradime?

R.- Ante la nueva legislación que quieren introducir en el ROOT, el transporte aragonés, en su mayoría con autónomos como nosotros, necesita hacerse valer. Queremos demostrar y hacer ver a la sociedad nuestra importancia. Nosotros damos un servicio de calidad que no puede darlo nadie porque nosotros somos los que llevamos el camión, los que estamos encima de las mercancía… Nuestra vida es el camión y por mucho que las empresas grandes y multinacionales quieran, no pueden dar este servicio. Y nos parece ilógico que quieran prescindir legislativamente de nuestro trabajo.

En cuanto a futuro, seguimos y seguiremos peleando contra la precariedad laboral, social y la competencia desleal. Estamos firmemente convencidos de que debemos ir contra este tipo de lacra y nuestra función será siempre hacer valer al transportista aragonés y defender sus derechos allá donde tengamos que hacerlo.