La Audiencia absuelve a los directivos del CRDO Jamón de Teruel del delito de apropiación indebida

La Audiencia de Teruel ha absuelto de los tres directivos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jamón de Teruel" del delito continuado de apropiación indebida del que estaban acusados. En su sentencia expresan los magistrados que no ha quedado probado ningún tipo de enriquecimiento en los patrimonios de los acusados.

Zaragoza.- La Audiencia Provincial de Teruel, en sentencia hecha pública esta mañana, ha absuelto de los tres directivos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) “Jamón de Teruel” del delito continuado de apropiación indebida del que estaban acusados.

En su sentencia expresan los magistrados que no ha quedado probado ningún tipo de enriquecimiento en los patrimonios de los acusados: María del Pilar M. S. (presidenta); Clemente G. G. (Vicepresidente) y Fernando Vicente G. P. (Director Gerente del CRDO) y que tampoco ha quedado probado cómo o de qué manera, como miembros del Consejo, pudieron hacerse con tales cantidades de dinero.

Sobre las acusaciones vertidas acerca de la vinculación empresarial de Promorigen S.L.U y el CRDO, por ser el Consejo Regulador de la Denominación de Origen el único socio de Promorigen, entienden los juzgadores que no se aprecia ilegalidad o irregularidad alguna en la existencia y relación entre ambas entidades y que el CRDO, no fue aprovechado como empresa “pantalla” para descapitalizarlo, “sencillamente ello no ocurrió, se dio un momento de insolvencia en tiempos de crisis superado por la gestión y con la aprobación de los acusados, hallándose al finalizar el mandato del pleno estudiado, en un estado financiero con superávit”. Afirman, por ello, que la tesis de imputación a Clemente G. G. y María del Pilar M. S., por vía de connivencia con el Sr. Fernando Vicente G. P. sobre la base de la apuntada turbia relación entre ambas entidades es insostenible.

Respecto a los hechos, objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal, entienden que no han sido probados por lo que concluyen a favor de la libre absolución de los imputados con todos los pronunciamientos favorables.