Paco Poblador: "Iberdomótica controla a tiempo real la instalación de las calderas y previene accidentes"

Paco Poblador es el creador de Iberdomótica, una iniciativa tecnológica que permite el control de instalaciones a golpe de clic

Zaragoza.- El concepto de la inteligencia artificial ha sufrido mutaciones durante las últimas décadas. Lo que empezó siendo una automatización puntual de ciertos mecanismos o sistemas, como el "Flash Matic" en los 50, primer mando a distancia, ha acabado por integrarse en prácticamente cualquier sector. Es la domótica: una fórmula mecanizada que transfiere casi plena autonomía a cualquier aparato tecnológico. Atendiendo a su significado etimológico clásico, el término "domótica" viene a determinar la noción de la "casa automática". Y un área imprescindible en el hogar es la zona de calderas. El administrador de fincas aragonés Paco Poblador se dio cuenta de ello y creó Iberdomótica. Una iniciativa tecnológica que permite el control de instalaciones a golpe de clic.

Pregunta.- ¿Qué es Iberdomótica?

Respuesta.- Se puede decir que es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas domóticos. En este momento, estamos enfrascados en un proyecto de telegestión que permite el control de los cuartos de calderas: las bombas, los circuitos, y todos los datos eléctricos o del sistema de calefacción. Es una aplicación, por un lado, informativa, porque aporta información sobre los parámetros de las calderas, mediante su lectura, que después se traslada vía wifi a móviles o PC. Por otro, es práctica, pues indica exactamente, por ejemplo, qué tipo de avería ha podido darse. Podríamos afirmar asimismo que es un mecanismo de prevención, porque si contamos con ese informe monitorizado del estado de la caldera, se podrán evitar muchas incidencias o accidentes.

P.- Los cuartos de caldera, esas zonas de un hogar a las que no suele agradar demasiado bajar….

R.- Precisamente por eso. Resulta un engorro para vecinos o presidentes de comunidad ir a descubrir qué avería ha provocado el corte de calefacción. Después, toca llamar a los técnicos, etc. Es un proceso largo, y esta aplicación permite acortar mucho los tiempos y quebraderos de cabeza, pues indica exactamente qué está fallando.

P.- ¿A quién está dirigida la herramienta?

R.- Los clientes objetivos principales son los mantenedores de los cuartos de calderas o edificios. Estructuras que no solo tienen por qué ser viviendas, sino urbanizaciones u hoteles, por ejemplo. La aplicación es muy atractiva y novedosa, porque además combina lo que es la innovación tecnológica, con un coste muy económico. El precio es muy bajo, en relación con lo que hay en el mercado, llegando a bajar incluso en un 500%. Iberdomótica permite que la tecnología domótica llegue a los ciudadanos de a pie y a pequeñas y medianas empresas, que normalmente no tienen capacidad para adquirir este tipo de desarrollos.

P.- Según su explicación, Iberdomótica es sinónimo de ahorro a todos los niveles…

R.- Es un ahorro general de costes, sobre todo en lo que respecta a las implicaciones energéticas. Por otro lado, optimiza el factor de mantenimiento, ahorrando en tiempo, recursos y en personal. Si se avista la incidencia, puede solucionarse en un escaso margen de tiempo. Todos sabemos cuánto puede estirarse el proceso de identificación, observación, aviso al técnico, revisión, arreglo, etc. En el mejor de los casos mínimo 4 o 5 horas, en el peor, de 12 a 24, con todos los problemas que acarreará ese tiempo en standby. Con Iberdomótica, el técnico además llevará el material adecuado, sabiendo ya a lo que va. Si es rotura de tubería o bomba, acudirá ya con el repuesto. Si es un problema eléctrico, acudirá con el cuadro eléctrico. Todo es ahorro.

P.- ¿Cómo surgió la idea?

R.- La idea vino por un problema que me surgió en una comunidad de propietarios. Yo soy administrador de fincas y llamaron a mi despacho informando de una avería de calefacción. El vecino no sabía qué ocurría: oía ruidos, el agua caliente no salía…pero no sabía identificar qué la había producido. Además, el aviso se estaba dando con mucha tardanza, no nos enteramos hasta horas posteriores. La reparación de la avería y el restablecimiento del servicio iba a tardar.

P.- Y de la debilidad se ingenió una oportunidad de negocio…

R.- Así es, aunque hasta que se consolida el negocio, se necesita mucho: dar a conocer el producto, crear campaña, lograr financiación y luego ir mejorando la aplicación…

P.- ¿Cómo está acogiendo el público la iniciativa?

R.- El público lo está acogiendo muy bien. Todo el mundo se da cuenta de que es un gran avance.

P.- ¿Y cuáles son esas mejorías apreciadas?

R.- Desde que la programamos en mayo, ahora podemos hacer la lectura del contador de agua, del eléctrico, del gas y del depósito de gasoil. Incluso, de cara al mantenedor, se podría hacer encendido y apagado y subida y bajada de temperatura con un clic, manejando los propios mandos de la caldera. También es posible detectar mediante el envío de notificaciones telefónicas si hay inundaciones o explosiones y estamos trabajando en las emisiones por streaming de los cuartos, gracias a un sistema de seguridad por cámara, que asimismo permitirá descubrir si hay personas ajenas dentro.