El PSOE muestra su apoyo a la acampada reivindicativa por el futuro de la Central Térmica de Andorra

Teruel

Los trabajadores demandan garantías que protejan el carbón autóctono

Zaragoza.- El PSOE ha querido mostrar este domingo, 29 de octubre, su apoyo a los participantes en la acampada reivindicativa de Andorra. El diputado del PSOE en el Congreso, Ignacio Urquizu, y una representación de alcaldes y concejales socialistas han visitado a los participantes en la acampada, que tiene lugar en el parque "José el Lindo" de Andorra.

Como ha explicado el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, "el PSOE siempre apoya las reivindicaciones por el futuro de la Central y de las comarcas mineras". En este sentido, ha señalado que "los socialistas apostamos de manera firme por una transición energética justa, que tiene como una de sus premisas básicas el apoyo decidido a las comarcas mineras y a los trabajadores del sector".

Noé ha recordado que la Central Térmica está funcionando a pleno rendimiento en estos momentos, "como hacía años y las minas de Ariño y Foz-Calanda también a pleno rendimiento, con unos tonelajes espectaculares que nos sitúan en niveles del año 2006". Igualmente, ha señalado que "se prevé que al año que viene sea igual".

En este sentido, ha señalado que "la situación no ha cambiado nada, seguimos esperando a que haya un movimiento por parte del Gobierno central, que ponga en marcha un instrumento que el pasado mes de mayo ya prometió a la Consejera Marta Gastón. Entonces se habló de un Plan A y un Plan B que podría dar seguridad al carbón autóctono y que permitiría que se mantuvieran las centrales térmicas del carbón".

"Si ese paso no se da, será muy difícil que Endesa y otras eléctricas puedan hacer las inversiones necesarias para su adaptación a la normativa medioambiental", ha añadido Noé, quien ha asegurado que "si la Central Térmica continúa, significará que las minas también continúen y que todo el tejido socioeconómico del Bajo Aragón pueda seguir adelante y necesitamos que eso se prolongue unos años para que podamos seguir buscando alternativas al carbón como ya estamos haciendo en estos momentos".

Congreso

Por su parte, el diputado del PSOE Ignacio Urquizu ha explicado lo sucedido esta semana en el Congreso. "He tenido la oportunidad de hablar ante la Asamblea de la acampada y he explicado que lo aprobado esta semana en el Congreso no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica porque es una moción. En realidad, se votó lo que dice Europa, que a partir de 2020 las centrales térmicas no podrán seguir emitiendo por encima de unas ciertas emisiones", ha señalado.

"Pero en realidad, el debate no está en lo que viene de Europa, lo que hace falta es que el Gobierno central apruebe un Decreto en el que garantice que el carbón autóctono tenga una presencia del 7% dentro del mix energético nacional, lo que dará suficientes argumentos a las empresas para que tengan que hacer la inversión necesaria, porque sabrán que esa energía se va a consumir", ha añadido el diputado.

Según Urquizu, "lo que ha intentado nuevamente el Partido Popular es engañar una vez más a la minería, porque lo que realmente hace falta es que se garantice que el carbón autóctono va a tener su espacio dentro de la producción de energía, es algo razonable lo que estamos pidiendo, un 7% dentro del mix energético nacional y es lo que está demandando el sector, el verdadero responsable de esta situación es el Gobierno central".

En opinión de Joaquín Noé, "sobre este asunto se han publicado unos titulares que nos asustaron mucho, pero en realidad, cuando se ve la información, se ve claramente que no ha cambiado la situación, seguimos esperando ese movimiento por parte del Gobierno central que nos permita seguir adelante", ha indicado. Noé ha recordado que la acampada reivindicativa de Andorra está organizada por el Comité de Empresa de la Central Térmica y apoyada, a su vez, por el Comité de Empresa de las Minas de Ariño.