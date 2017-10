El juicio por la niña que se tragó una pila se celebrará en abril

Sucesos

Huesca.- Con once meses de vida se tragó una pila de botón del mando a distancia y comenzó para la niña Ares M. M. un calvario que dura ya siete años y que le ha llevado al quirófano en más de 50 ocasiones. Esta mañana se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Huesca una vista previa antes del juicio a los tres médicos que la atendieron en el centro de salud de Fraga, para los que se solicita tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación. La fecha que se ha acordado para el comienzo del juicio es el 5 de abril de 2018.

La acusación y el ministerio fiscal sostienen que los tres facultativos cometieron una negligencia al realizar el diagnóstico y el tratamiento a la niña, que en febrero cumplirá 8 años y que desde entonces ha sufrido graves problemas de salud. Los médicos no encontraron la pila, que sí se detectó en unas pruebas posteriores realizadas en el hospital Arnau de Vilanova de Lérida. La acusación pide además una indemnización de 1.035.000 euros y la fiscalía, de 430.000. La madre, Aránzazu Mármol, reclama que se haga justicia.

"Le pusieron medicación y dijeron que no tenía nada. Al tercer día la niña no estaba bien y en Lérida le hicieron la placa bien hecha y nos derivaron al hospital San Juan de Dios de Barcelona. No somos una familia normal y feliz. Mi hija va a tener sus secuelas, no se va a recuperar bien y quiero que haya justicia y que alguien valore las consecuencias", ha explicado Mármol, que reside con su familia en Torrente de Cinca. La niña, "está muy baja de moral, ha tenido que madurar demasiado temprano para su edad y sufre mucho". Padece una parálisis bilateral de las cuerdas vocales y una fuerte afonía.

El abogado de la acusación particular, Aldo Valero, ha sostenido que los hechos han de tener "una repercusión legal" y el acuerdo entre las tres partes durante la sesión de hoy ha resultado imposible: "Aquí es evidente que algo se ha hecho mal. La menor, cada vez que crece, hay que ampliarle la tráquea. Hay que examinar la pérdida económica para una niña que no podrá trabajar el día de mañana además de los perjuicios y gastos de todo este tiempo".

La defensa de los tres médicos, por su parte, ha señalado que "no existen indicios suficientes para hablar de negligencia" y ha reclamado la libre absolución de sus clientes, como ha afirmado Jesús García Huici, uno de los tres letrados. Acusación y fiscalía consideran responsables civiles subsidiarios al Gobierno de Aragón y la aseguradora de los médicos. Si el juez así lo considera a partir del próximo mes de abril, deberán hacerse cargo de las indemnizaciones.