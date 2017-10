Las Cortes apremian al Gobierno a presentar en tres meses el Plan de Salud de Aragón

Política

La Comisión de Sanidad de las Cortes ha aprobado, con los votos en contra de PSOE y CHA, instar al Gobierno a que presente el Plan de Salud de Aragón en el plazo de tres meses. Este debería haber llegado al Parlamento a finales de este año, pero el consejero de Sanidad ya anunció que no llegaría hasta primavera.

La moción que ha sido aprobada este viernes insta también al Ejecutivo a que el plan venga "respaldado por informes técnicos y económicos" además...

Zaragoza.- El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ya admitió el retraso que se estaba produciendo en la redacción del Plan de Salud 2017-2030 de Aragón que, previsiblemente, tenía que llegar a las Cortes antes de finalizar 2017. Por ello, Podemos ha presentado una moción en la Comisión de Sanidad de este viernes para instar al Gobierno de Aragón a presentar en el plazo de tres meses este plan. Una iniciativa que ha salido adelante a pesar del voto en contra de los partidos del equipo de Gobierno, PSOE y CHA.

La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha recordado que Aragón no cuenta con un Plan de Salud desde 1999 siendo "una de las pocas comunidades de España". La llegada de este plan permitirá "contar con un mapeo de la Comunidad, conocer cómo vivimos y cómo llevamos a cabo los patrones de salud" para, con dicha información "llevar a cabo políticas fundamentales".

La moción que ha sido aprobada este viernes insta también al Ejecutivo a que el plan venga "respaldado por informes técnicos y económicos", que tenga en cuenta los aspectos relacionados con la vertebración territorial de Aragón y que se oriente "hacia un modelo de equidad en nuestro territorio y desde la salud pública".

Los grupos no confían en el Plan

La diputada popular Carmen Susín ha admitido que el plan le suena a "chirigota" porque "no lo ha visto nadie, es fantasma". Además, esta situación le recuerda a otras como la llegada del Plan de Infraestructuras Sanitarias o el Plan de Salud Mental "que tampoco llega". Esta diputada ha explicado que los grupos fueron invitados a una "jornada de trabajo" pero ha lamentado "que un plan a 13 años no se hace en una mañana con un café en medio".

El tema de esta reunión también lo ha tratado Susana Gaspar de Ciudadanos. En su opinión, este plan hasta 2030 es "demasiado ambicioso como para que se trate en una jornada de trabajo". Cree que más que un plan de salud debería ser un Pacto por la Sanidad en el que "deberíamos estar implicados todos los grupos políticos".

Berta Zapater, del PAR, ha puesto en duda que vayan a ser capaces de hacer el seguimiento del plan si "no han sido capaces de hacerlo del plan de carreteras que era a siete años". Además, ha añadido que cree que el plan no llegará hasta finales de 2018.

Psoe y CHA, en contra de la moción

La diputada del PSOE Olvido Moratinos ha explicado que esa "reunión de trabajo" a la que han hecho referencia algunos partidos era "una creación de un grupo de trabajo", no una jornada de un día. Además, ha reprochado al Partido Popular que hayan estado en el Gobierno y "no se hayan puesto a trabajar en ello". También ha criticado que a veces se acuse al Ejecutivo de no ser ambicioso y ahora, "se le acuse de ser demasiado ambicioso".

Carmen Martínez, diputada de CHA, ha defendido al consejero de Sanidad porque "él ya ha reconocido que no va a llegar a finales de 2017" y ha recordado que "no por más correr se llega antes".