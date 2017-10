Víctor Jiménez: "LaMov ya casi puede volar, aunque de momento seguimos trotando"

Cultura

Víctor Jiménez es director, coreógrafo y bailarín de LaMov. Foto: LaMov

Zaragoza.- Víctor Jiménez lleva casi una década al frente de la compañía de danza LaMov. Es el director, pero también coreógrafo y bailarín. De hecho, aunque "está a la cabeza", asegura remar en la misma dirección que sus bailarines en un proceso de aprendizaje mutuo.

Jiménez comenta que la compañía está viviendo un gran momento profesional, de hecho, cree que están listos "para empezar a volar", aunque, por el momento, siguen trotando. Eso sí, con la vista puesta en alcanzar el máximo nivel.

Su última obra sobre los escenarios fue Terrenal. Una función que invitó a los espectadores a reflexionar sobre el cáncer y los efectos que tiene tanto sobre el enfermo, como sobre su entorno. Ahora, ya están manos a la obra para preparar una nueva función, esta vez, con Buñuel como protagonista.

Pregunta.- Empecemos por el final, ¿qué tal el estreno de Terrenal?

Respuesta.- Estoy muy contento por la acogida, por el público, por la ovación final, por los comentarios. Hemos recibido cartas agradeciendo el tema, el espectáculo. El trabajo ha sido largo y duro, pero al final la recompensa está en que el público lo vea, le guste, y que lo agradezca. Eso es lo importante.

P.- ¿Cómo fue el proceso creativo de esta obra?

R.- El problema estaba en cómo afrontar este tema sin ser demasiado explícito, pero sí logrando plasmar todo lo que esa enfermedad –el cáncer- provoca en la persona que la padece y en las personas que le rodean.

Lo que queríamos que primase era la verdad en los sentimientos. Invité, bueno, casi obligué a los bailarines a que rebuscaran en su interior y que buscaran momentos de pérdida, de dolor, angustia en su vida real. Luego, a partir de esos sentimientos, buscamos movimientos determinados para, poco a poco, hilar lo que es Terrenal.

P.- ¿En qué momento se encuentra la compañía?

R.- Ahora mismo estamos muy bien, en un momento profesional muy importante. Nos están pasando muchas cosas. Llevamos nueve años dedicándonos a esto. Tenemos un poso, un bagaje. La compañía puede empezar casi a volar. De momento, seguimos trotando.

Su última función, Terrenal, cautivó al público del Teatro Principal. Foto: LaMov

P.- A punto de cumplir casi una década al frente de la compañía, ¿qué valoración hace del camino recorrido?

R.- Mi proceso es el que llevan los bailarines. Es cierto que mi bagaje es diferente porque ellos son muy jóvenes, pero estamos todos aprendiendo a la par. Necesitan a alguien que les oriente, pero yo también me dejo llevar mucho por su estado y por su nivel.

El recorrido que ellos tienen es el de la propia compañía. Es un grupo muy consolidado, hay mucha raíz. El peso de la compañía lo sostenemos todos, estamos dispuestos a dar un paso hacia adelante. Creo que se está pudiendo ver en los resultados.

P.- Entonces, es un proceso de aprendizaje muto...

R.- Exactamente, si no esto no serviría de nada. Estoy a la cabeza porque alguien tiene que estarlo. Intento que todos aportemos y que vayamos juntos, no uno detrás de otro. El objetivo final es el mismo: poner a la compañía al más alto nivel. Y eso es lo que estamos intentando, tanto los bailarines, como yo.

P.- Personalmente, ¿qué proyectos le han marcado más?

R.- Cada proyecto me supone una búsqueda, un esfuerzo, pensar, rebuscar, ver qué es lo quiero decir. En este momento, el proyecto de Terrenal es una de mis piezas favoritas por todo lo que implica, por el regalo que le quise a hacer a este amigo que tenia la enfermedad. La verdad es que es una pieza que habla mucho desde dentro. Creo que eso te llega de diferente forma.

El bailarín lleva casi una década al frente de la compañía. Foto: LaMov

P.- Mirando al futuro, ¿qué proyectos tiene LaMov en mente?

R.- Cerramos el domingo y ya estamos pensando en el nuevo estreno, que es Buñuel. Estamos trabajando como locos. Tenemos muchas ideas en la cabeza, ahora toca desarrollarlas con mis chicos. Les voy a plantear trabajos, visualizaciones de películas, lecturas de textos de Buñuel. Así, poco a poco, iremos viendo qué queremos decir y empezaremos a buscar movimientos. En un par de meses, estaremos en los escenarios otra vez. Esto es una noria constante.

P.- A nivel general, ¿cómo está la danza en Aragón?

R.- Aragón es una tierra a la que le cuesta un poco, pero yo creo que se puede superar si tú vas a favor, estás abierto y sigues luchando por lo que quieres. En cualquier sitio hay problemas, porque la danza es complicada para llegar al público general. No obstante, creo que estamos haciendo un buen trabajo y estamos encantado de estar aquí.

P.- ¿Cuáles son los cimientos de LaMov?

R.- Trabajo diario, creer en lo que haces, pensar mucho en el público, la calidad y la búsqueda de la excelencia.