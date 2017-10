El TSJA rechaza repetir el juicio por la decapitación de un vecino de Ejea

Sucesos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado repetir el juicio por el decapitado de Ejea de los Caballeros. Confirma así el veredicto del jurado que declaró a Pablo Miguel C. no culpable de aquella muerte, ocurrida en 1996. El jurado entendió que la huella ensangrentada del acusado no determinaba que cometiera el crimen.

Pablo Miguel Canales se enfrentaba a una pena de hasta 23 años de cárcel

Zaragoza.- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado el veredicto del jurado popular que consideró a Pablo Miguel C. no culpable de la muerte del vecino de Ejea de los Caballeros Eduardo Montori en 1996. Por lo tanto, rechaza repetir el juicio.

Frente a las contradicciones en el veredicto que apreciaban el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA entiende que estas no cumplen los requisitos señalados en la jurisprudencia, "pues no se establecen puntos concretos de contraste y oposición" entre unas u otras preguntas del objeto del veredicto y sus respectivas respuestas.

Del hecho de que Pablo Miguel C. se jactara de la muerte de Eduardo Montori en diferentes momentos "no se sigue que realmente lo matara", explica la Sala. El jurado consideró probado también que la huella palmar de sangre en una pared de la habitación donde se encontró el cadáver había sido producida por contacto de la mano izquierda del acusado, pero de su presencia en el lugar y en el momento del crimen "no se deduce de modo evidente que él fuera el autor", reza la sentencia.

Si las acusaciones afirman que no se puede saber el grado de participación que pudo tener el acusado, "no existe contradicción alguna con la aseveración del jurado" de que "no queda probado que causara la muerte de Eduardo Montori", continúa la Sala. El TSJA señala además que "no se formuló pregunta alguna que pudiera aclarar el grado de participación ni la forma concreta en que pudieron suceder los hechos".

Los jurados "contestaron a lo que se les preguntaba" y, por ello, "ante las dudas, declararon la inculpabilidad del acusado". Recuerda además el TSJA que las sentencias absolutorias "no necesitan motivar la valoración de pruebas que enerven una presunción existente a favor del acusado, contraria a su culpabilidad".

La sentencia se puede recurrir al Tribunal Supremo.