¡Visca Portugal!

En muchos medios leo y oigo una cuestión que se repite machaconamente: ¿Cómo sería la relación entre España (lo que quedase de ella) y una Cataluña independiente? Hay conjeturas para todos los gustos (económicos, sociológicos, históricos…), pero no logro entender cómo para analizar esta cuestión nunca se utiliza un cercano, sencillo y maravilloso ejemplo que tenemos en la propia península ibérica: Portugal.

Lleva tantos siglos independiente que ni nos damos cuenta de que el país portugués, al que se llega por tierra con la misma facilidad con la que se accede a Cataluña, fue durante muchos siglos, desde un punto de vista político, parte de la Iberia prerromana, la Hispania romana, la España visigoda, la España árabe y la España reconquistadora (formando incluso parte del Reino de León). Hubo un tiempo durante muchos siglos (pero desde hace muchos también) en el que los portugueses no eran algo distinto a los asturianos, navarros, aragoneses o castellanos; es decir, un pueblo hispano (o español) más dentro de una España fragmentada en distintos reinos y condados, pero en la que existía la idea de que todos esos reinos, aunque separados políticamente, eran parte de algo común (“las Españas”).

Nos empeñamos en hablar y comparar la situación de Cataluña con Quebec, Escocia, Eslovenia, con la desaparecida Checoslovaquia..., todos ejemplos lejanos y poco equiparables con la realidad española, salvo en detalles y consecuencias muy concretas (como la huida de empresas o el descenso drástico y permanente del comercio mutuo) pero, extrañamente, nunca vemos en Portugal el espejo en el que mirarnos para vislumbrar cuál sería la relación futura entre España y Cataluña siendo que histórica y geográficamente, Portugal, como Cataluña, no deja de ser una región ibérica (española) más, unida al resto de España por tierra y sin accidentes geográficos de relevancia que impidan o dificulten lo más mínimo el tráfico de personas o mercancías.

Así, partiendo de la gran similitud existente entre Cataluña y Portugal en relación al resto de España en diversos planos (geográfico, histórico, antropológico…), si analizamos la relación actual entre España y Portugal podremos hacernos una idea muy aproximada (e incluso más benevolente) de cuál sería la relación entre España y una Cataluña independiente.

Cualquiera, sin mayor esfuerzo intelectual, puede apreciar que las relaciones entre dos países extranjeros como son España y Portugal (incluso tras 30 años perteneciendo las dos a una misma gran región supranacional como es la UE en la que es libre el tráfico de personas y mercancías) son extraordinariamente diferentes y mucho más limitadas a las relaciones que se producen entre regiones de un mismo país. A modo de ejemplo: ¿Qué nivel de comercio hay entre España y Portugal y cuál existe entre Cataluña y el resto de España? Y si concretamos un poco más, ¿qué diferencia de volumen y facilidades para generar negocio existe entre regiones limítrofes de España y Portugal y entre Aragón y Cataluña (recuerden que Cataluña vende a Aragón más que a toda Francia)? ¿Hay empresarios, clubes deportivos, asociaciones, organizaciones, individuos…, portugueses en organizaciones españolas? ¿Hay presentadores de tv portugueses en España? ¿Y actores? ¿Qué radios y tv españolas hay en Portugal? ¿Cuántos productos portugueses (no solo fabricados en Portugal) consumen Uds.? ¿Cuántos amigos tienen portugueses? ¿Y qué familia tienen en Portugal? ¿Cuánto sabe de la historia, gastronomía, arte…, de nuestro país vecino? ¿Qué aparece de Portugal en las noticias? ¿Cómo son las comunicaciones entre España y Portugal? Al respecto, ¿cuántos vuelos, trenes y autobuses hay a Portugal a diario? ¿Qué representación hay de Portugal o de portugueses en las instituciones españolas? ¿Cuánto cuesta una llamada a Portugal y cuanto a cualquier punto de España? ¿Y enviar un paquete? ¿Y cuántas empresas de transporte portuguesas operan en España? ¿Qué siente Ud. por Portugal y qué siente por Galicia, Extremadura o Andalucía? Etcétera.

Háganse las preguntas que quieran, respóndanselas y podrán saber por Uds. mismos cuál sería la relación entre España y Cataluña en una o dos generaciones: el total desconocimiento y aislamiento mutuo. Seríamos dos países radicalmente distintos y diferenciados y las relaciones serían las que existen entre dos países extranjeros: distantes, puntuales y por meros intereses comunes, muchísimo menos intensas en definitiva que las que puede haber entre regiones de un mismo país (y ya sin entrar en la ruptura de malas maneras que se produciría y en la previsible expulsión de Cataluña de la UE). Lo más curioso del tema es que los primeros que no emplean este ejemplo que les expongo son los propios secesionistas catalanes quienes basan parte de su idea de ser independientes en que las relaciones entre España y Cataluña serían iguales o prácticamente iguales que hasta ahora. Normal que lo hagan por otra parte pues exponer la realidad no es atractivo. Venderle al catalán medio (mucho más influenciable e infantil de lo que pensaba) que su vida será mucho más triste, pobre, cerrada y difícil al clausurarse las puertas de un país entero al que venderle, viajar, con el que relacionarte y con el que en muchos casos unen relaciones familiares…, no es sugestivo. El independentismo catalán se fundamenta en su mayor parte en mentiras históricas, mentiras económicas y mentiras sociales y, aun así, hay muchos que se tragan que España les roba (cuando les compramos más de la mitad de los productos y servicios que generan) y que la ruptura entre España y Cataluña sería idílica y sin traumas ni consecuencias negativas. Pues no. La realidad geográfica y la lógica humana apuntan, como les he expuesto, a que Cataluña sería la nueva Portugal (lo que a los políticos y poderes fácticos y económicos de Cataluña poco les importa pues ellos tendrían su país y podrían ir a la ONU que es lo que quieren) ¿Qué les parece? Pues es lo que hay.

