Estampados, colores vivos, pelo y un toque español, protagonistas del desfile de ECOS de la temporada otoño-invierno

Sociedad

Zaragoza.- El comercio de proximidad ha dado a conocer, en un nuevo desfile organizado por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), las últimas tendencias para esta temporada otoño-invierno. La cita ha tenido lugar en los salones del Palacio de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, y ha contado con las propuestas de un total de 14 firmas que han desfilado bajo la atenta mirada de alrededor de 300 invitados, divididos en dos pases. Los establecimientos participantes han sido, en este orden, B&K, Almacén los Coloniales, Nacho Ruberte, Tu Talla, Escolá, Bellostas, Nanetti Kids, Protocolo Novios, Cantonada Atelier, Gabriel, Skándalo Deluxe, DEtiqueta Novi@s, Marengo Moda y Sisinia Novias.

Los diseños propuestos para esta temporada destacan por valerse de una amplia gama de estampados, pelo en las prendas e, incluso, en los bolsos; también destacan los tonos vibrantes combinados con pastel, donde además se ha querido ensalzar la moda “made in Spain”. En ceremonia, los protagonistas han sido los largos midi y los colores vibrantes. Volantes, transparencias y escotes marcados, predominan en los vestidos de moda nupcial; y para ellos, prendas estampadas y atrevidas.

Tendencia otoñal que los asistentes al desfile han podido observar de mano de Protocolo Novios, que ha presentado a sus modelos enfundados con chaqués y smokings de fantasía. La firma ha querido resaltar el protagonismo de los complementos como las corbatas y chalecos estampados y los zapatos de fantasía, dejando atrás la idea del novio clásico en gris marengo o azulón. Su objetivo: dignificar al hombre para darle más consistencia de imagen.

La firma Nacho Ruberte ha presentado "Ceremonia-2018", una colección exigente, con atrevidos coordinados, donde ha predominado la riqueza de los tejidos brocados y lisos, llenos de colores granates, azules y grises, con las formas más innovadoras, siguiendo las tendencias de sus exclusivos proveedores. También ha desfilado con una línea más sobria y chaqué a un solo tono, orientado al novio más tradicional.

Cantonada Atelier ha participado con una muestra de su nueva colección de fiesta. Las modelos han lucido vestidos confeccionados en cloqué bordado, lurex en seda natural, jaquards, paillettes, tull bordado y gasa. Vestidos inspirados en los años 50 y 60, faldas con volumen y también rectas entubadas. Los colores, rosas con verdes ácidos, fucsias con morados, tonos rubí con dorados y estampados florales. La firma atesora más de 20 años vistiendo a la mujer y forma parte del grupo de Artesanos de Aragón y sus modelos, diseñados y confeccionados íntegramente en la Comunidad.

Por su parte, los vestidos de novia que ha propuesto D` Etiqueta Novi@s han hecho brillar a las modelos con una colección que ha estado inspirada en los diferentes tipos de mujeres: clásicas, bohemias o hasta las novias más contemporáneas. Han presentado modelos de Aire, Whiteday, Luna Novias, Adriana Alier y Alma Novias que cubren las necesidades y las preferencias en este día tan especial, pero adaptadas a cada personalidad con diseños elegantes, actuales y modernos, cuidando todos los detalles, complementos incluidos.

Marengo Moda ha lucido sus mejores diseños, aportando nuevas firmas en moda nupcial. Las modelos han lucido tendencias muy novedosas tanto en vestidos de fiesta como de novias. En los primeros destacan los estampados, largos midi y colores llenos de vida. Para las futuras novias, diseños muy atrevidos con volantes, transparencias y escotes marcados con los mejores tejidos en todos sus vestidos.

Sisinia Novias ha propuesto seis trajes de novia. Uno de ellos, un vestido corto con brocado transparente y fondo maquillaje. Tampoco ha faltado el vestido largo también con brocado transparente con fondo gris y escote sugerente, o el vestido de novia con espalda “joya”. Con luz propia han brillado los vestidos entallado chantillí con efecto “tatuaje” o el vintage con tonos más naturales. Para las más románticas, aplicaciones de macramé. En complementos: pamelas, sombreros, tocados clásicos con pedrerías, velos y una mantilla.

Los complementos de Bellostas han protagonizado esta cita con la moda, y es que no solo se han visto sus collares y pendientes durante su pase, sino que han servido para completar el look de otras firmas. Así, las modelos han lucido pendientes grandes con ágatas y swarovskis, collares, con perlas, cristal y ágatas. Además, sus conocidos mantones de manila han lucido para la ocasión con tonos muy atrevidos y han destacado, como novedad, los flecos, que este año contrastan con el tejido del mantón e incluso acaban en degradado. Así, a través de seis prendas, han predominado los tonos verdes con oro; el clásico negro con espectaculares flores; tostados combinados con beige; teja con nude; lila con grana y rosa con granate.

Y para el frío de este otoño-invierno, de la mano de Peletería Gabriel han desfilado modelos con abrigos y chalecos de pieles que han destacado por un amplio abanico de colores, predominando los pasteles que rompen con el resto de tonalidades más fuertes y vivas como el color mostaza. Sin duda, propuestas arriesgadas las de esta casa, con prendas combinadas de lana austriaca fría en colores con telas de piel.

Sobre la pasarela, también se han podido ver las colecciones de Tu Talla y Skandalo Deluxe, moda con tallas para las mujeres con curvas. La primera intenta traspasar a las tallas grandes la moda de circulación con joggings, estampados o lanas. Sus modelos han desfilado con un total look floral, abrigo con estampados en negros y crudos, grises y rojos, pantalones con topos y un plumas, “la moda que está en la calle pero con las tallas que necesitan las personas”. La moda más española ha sido presentada de mano de Skandalo Deluxe, una colección "Made in Spain", y es que la moda de nuestro país hay que promocionarla, "ahora más que nunca estamos sensibilizados con lo nuestro", han señalado desde esta firma. A través de seis modelos profesionales, han presentado trajes basados en lo "español", no han faltado los mantones de manila con negro y flores rojas, y las mantillas. Su desfile no ha dejado indiferente, todo un “show español" con pasodobles de fondo y donde también ha habido un guiño al mundo del toro, con capote incluido.

Colorido para este otoño-invierno, imitando pelo y con toques de fantasías en coral, naranja y azulones es la propuesta de Escolá; dando color, así, a un invierno oscuro. Y para el día a día, boinas francesas, pantalones pitillo clásicos con cambios en la parte de arriba, vestidos entallados con distintas telas combinadas como terciopelo, lana y antelina.

La diferencia la han marcado desde B&K mostrando una colección para señora muy elegante y sofisticada, con trajes y vestidos en negro, neopreno con formas irregulares, marcando la silueta de la mujer, y acabado cuero. También han destacado el vuelo y la caída en pantalones y capas, así como los volantes en los vestidos. En su desfile el gran protagonista ha sido el pelo, en chaquetas, cazadoras, capas y chalecos, bien sea en cuello o en mangas, además de ante y las plumas de faisán. Los colores predominantes: rojos, azulones profundos y granate en estampado en cuadro de Gales. El toque más juvenil y desenfadado lo ha puesto Almacén Los Coloniales con moda para chicas a partir de 17 años, la firma se ha arriesgado mezclando estilos, oriental, londinense y boho chic, con un resultado fantástico. En los seis modelos ha estado presente el pelo, incluso, en los bolsos "peluche"; plumas, acabados metálicos, estampados de flores y largos midi, y han apostado, también, por los colores vibrantes como mostaza o rosa.

Los más pequeños también han formado parte gracias a Nanetti Kids y sus colecciones de sport, con las firmas más exclusivas, y ceremonia para niños, con primeras firmas de comunión como Hortensia Maeso o Moner. Para ellos la tendencia que viene es totalmente diferente a lo acostumbrado, con un aire más romántico para una comunión diferente. Han presentado diseños y tejidos exclusivos como tull y encajes con combinaciones de colores: blanco y azul turquesa, rosa con beige…

La velada ha sido conducida por el actor aragonés Alfredo Abadía, quien ha ejercido como maestro de ceremonias, con una singular puesta en escena. La clausura ha contado, como invitada especial de ECOS, con la asistencia de la condesa viuda de Bureta, Dña. Mª del Carmen Izquierdo López, en representación de la sociedad zaragozana. La Dama Maestrante ha sido la seleccionada para cerrar este desfile con objeto de reivindicar la figura de su antepasada la heroína de Zaragoza: la Condesa de Bureta, ya que en el año 2018 se conmemorará el 210 Aniversario de los Sitios de Zaragoza.

El presidente de ECOS, José Antonio Pueyo, asegura sentirse orgulloso del comercio zaragozano y de sus consumidores, y le gustaría que Zaragoza fuese “una capital en la cual se marcasen las tendencias de la moda”. En la misma línea coincide el secretario general, Vicente Gracia, que ha señalado que el objetivo de este desfile, celebrado en “un marco incomparable”, es “llamar a los zaragozanos a que apuesten por el comercio de proximidad”.

El evento está patrocinado por la Fundación Basilio Paraíso, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón y Grupo Aragón Digital. Colaboran Camerata Contrapunto, Kiehl’s, Audiovideo Raccord, y Elisa García Makup Academy. Como en anteriores ocasiones coordina la cita Globe Agencia y Escuela de Modelos.