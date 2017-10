Beamonte critica el "atraco impositivo" que supondrá la aprobación del techo de gasto

Política

El presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, ha criticado el "atraco impositivo" al que el Ejecutivo autonómico está sometiendo a los contribuyentes y no ha asegurado que su partido vaya a apoyar la aprobación del techo de gasto. Beamonte se ha preguntado en qué se invierten los 1.136 millones más respecto al anterior Gobierno.

Barbastro.- El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, ha visitado esta mañana Barbastro, donde ha mantenido encuentros con alcaldes y empresarios para de la zona para elaborar un diagnóstico de la situación económica en la comarca del Somontano. Allí se ha referido a la aprobación del techo de gasto, requisito previo a que los Presupuestos de 2018 salgan adelante. Beamonte ha hablado de "atraco impositivo" y se pregunta dónde está invirtiendo el Ejecutivo autonómico esos más de mil millones de euros.

El dirigente popular, que ha defendido el empuje de los empresarios del vino de la Denominación de Origen Somontano, ha definido como "atraco impositivo" la política del Gobierno de Aragón. Beamonte, que en Barbastro no ha asegurado que su partido vaya a votar en contra del techo de gasto pero tampoco a favor, ha criticado la inacción de estos dos años y medio pese a que el Ejecutivo vaya a recibir 1.136 millones de euros más que el anterior gobierno PP-PAR. Para Beamonte no ha habido inversiones ni ayuda a los emprendedores. "Hay que acercarse a los sectores que promueven el crecimiento económico", ha señalado.

El "atraco impositivo" al que se somete a Aragón, según Beamonte, se centra en que "no ha habido inversiones en infraestructuras, ni de ayuda al emprendedor, se adolece de una falta de políticas de crecimiento. La ley de emergencia energética no se ha puesto en marcha, algunos dirigentes del Gobierno de Aragón han estado más preocupados por su propia supervivencia".

Respecto al Hospital de Barbastro, se ha referido a que se "focaliza" gran parte de la acción en el Clínico y el Miguel Servet de Zaragoza. "No vale con decir que hay déficit de especialistas. Barbastro sufre una serie de necesidades también por las no atenciones en Lérida y la situación se puede agravar más. Ha tenido que asumir el centro de alta resolución de Fraga y hay que poner orden en cuestiones tan importantes como la salud. En esto brindaremos todo nuestro apoyo". Beamonte ha expresado su "respaldo" al Gobierno de Aragón en las medidas que tiene puestas en marcha para procurar el regreso de los bienes histórico-artísticos a la Comunidad Autónoma, ante lo que "no caben más atajos".

De "disparate" y "desbarajuste" ha calificado Luis María Beamonte el Gobierno "radical" que encabeza Javier Lambán. El presidente del PP regional ha celebrado en la localidad de El Grado una comida con alcaldes y dirigentes de su partido en el Somontano. Y ha dicho que hay que empezar a definir una estrategia electoral "ganadora" para las autonómicas de 2019 porque "es nuestra ambición legítima".