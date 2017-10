Gimeno defiende que la presión fiscal de Aragón será inferior a la media española

Política

Gimeno ha comparecido a petición de Partido Popular y Ciudadanos

Zaragoza.- El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado que la presión fiscal de Aragón, que se conocerá en noviembre, seguirá estando por debajo del resto de las comunidades autónomas, a pesar del incremento del impuesto de sucesiones. El último dato que se conoce es el de 2015, cuando la presión de la Comunidad se situaba en el 4,39% y la media nacional en el 4,75%.

En cuanto a este año, ha explicado que el Gobierno de Aragón va a recaudar un máximo de 150 millones de euros con el impuesto de sucesiones, según Gimeno, que ha añadido que en enero se produjo un "ingreso extraordinario" de 25 millones de euros que no estaba previsto: "Proviene de muchos años atrás y no voy a entrar en lo concreto porque tengo la obligación de no decir por qué se produjo este ingreso".

Gimeno ha defendido en la Comisión de Hacienda de este lunes que Aragón "no ha hecho una recaudación mayor". Un argumento que se basa en que la Comunidad, en cuanto a la financiación que recibe del Estado, "ha percibido un incremento más pequeño que el resto de las comunidades autónomas". Además, Gimeno ha asegurado que aunque está previsto que el déficit de Aragón sea del 0,8% al finalizar el año, intentará que se sitúe en el 0,6%.

Partido Popular y Ciudadanos vuelven a pedir la bajada de impuestos

El diputado del Partido Popular, Antonio Suárez, le ha reprochado al consejero que con lo que han recaudado con el impuesto de sucesiones hasta julio, 80 millones de euros, "vayan a recaudar todo el incremento, cien millones de euros, de la subida impositiva que habían previsto".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, cree que al Gobierno de Aragón "se le han ido de las manos los impuestos" y ha acusado a Gimeno de que su subida de impuestos le está "permitiendo trabajar de una forma bastante holgada a él, pero no a los aragoneses".

Ambos diputados han criticado los 25 millones extra de recaudación que recibió en enero el Gobierno de Aragón. Suárez le ha calificado como "mal consejero" tanto si lo sabía y no lo tuvo en cuenta como si no lo tenía previsto.

Resto de grupos parlamentarios

El diputado de Podemos Héctor Vicente cree que el consejero no lo ha hecho ni bien ni mal, sino que ha hecho "lo que tenía que hacer". Además, ha añadido que no entiende el planteamiento de la derecha porque "no se pueden cuantificar las necesidades de los aragoneses, ajustar los ingresos y bajar los impuestos". Por último, comparte con el consejero que la presión fiscal no es de las más altas de España.

Elena Allué, diputada del PAR, cree que la recaudación de impuestos es tal que "podría sobrar dinero". Una cantidad que ella destinaría a rebajar la carga fiscal a los aragoneses antes que a reducir el déficit de la Comunidad.

Por último, el diputado de CHA Gregorio Britz ha criticado que el PP bajara los impuestos en 2015 justo antes de acabar la legislatura y que ahora "no les guste la recaudación porque estamos recaudando mucho". Además, no entiende "que la derecha tenga la sensación de que se está gestionando mal siendo que hay 1.000 profesores más y los hospitales se están comenzando a hacer".