Mantener una temperatura adecuada y revisar los equipos, consejos para un uso de la calefacción más responsable y eficiente

Economía

Otro consejo es no cubrir los radiadores

Zaragoza.- Mantener una temperatura de confort adecuada, no cubrir los radiadores o extraer el aire de su interior son algunas recomendaciones de Redexis Gas, compañía dedicada al transporte y distribución de gas natural en España, de cara a un uso de la calefacción más responsable y eficiente durante los meses de invierno. Se trata de pequeñas acciones, pero muy útiles a la hora de ahorrar en calefacción, un aspecto que supone el 46% del consumo energético de los hogares.

El gas natural es la energía de suministro continuo más económica para los sistemas de calefacción. Según datos de Redexis Gas, un hogar medio aragonés en el que vivan cuatro personas, el gas natural supone un ahorro estimado de 362 euros al año frente al gasóleo, de 200 euros al año frente al butano o de hasta 1.040 euros al año frente a la electricidad.

Una medida importante para ahorrar en la factura es mantener una temperatura de confort (unos 21 grados de manera constante) y evitar los fuertes altibajos de temperatura, algo fácil de conseguir con ayuda de un termostato. Una temperatura óptima durante todo el día puede suponer un ahorro de entre un 8 y un 13%. Un ahorro que se puede incrementar si se programa el encendido del sistema de calefacción para que funcione solo durante el tiempo en el que se va a estar en casa. Cuando la casa no va a estar ocupada, por ejemplo si se va a salir unas horas y no es posible apagar completamente la calefacción, es recomendable mantener una temperatura no superior a 15 grados.

Otra medida es utilizar las persianas como elementos de ahorro: subirlas durante el día para que entre la luz del sol y caliente la casa de forma natural y bajarlas por la noche para proteger la casa del frío. Las cortinas también ayudan, cuanto más gruesas mejor. Reforzar el aislamiento de las ventanas también será de gran ayuda para mantener el calor. El 40% de las fugas se produce por ventanas y cristales.

También es muy útil concentrar el calor. Si hay estancias que apenas se usan, no es necesario que se gaste en calefacción en ellas. Lo ideal es cerrar las puertas para que el calor se concentre en la parte de la vivienda que más se utiliza. Con este gesto se puede ahorrar entre un 5% y un 8% de energía.

Otro consejo es no cubrir los radiadores. Evitar colocar muebles cercanos o ropa húmeda para que se seque más rápido no es recomendable. Este tipo de acciones incrementan el consumo y, por tanto, el importe de la factura. Por otro lado, extraer el aire de los radiadores al menos una vez al año, al principio de la temporada de uso de la calefacción, permite eliminar las pequeñas burbujas de aire que se acumulan en ellos e impiden el paso de todo el calor. Su ubicación es importante, el mejor lugar para ubicar los radiadores es bajo las ventanas ya que el aire que se filtra ayuda a distribuir el calor.

Si es el momento de cambiar de caldera, conviene optar por un equipo de bajo consumo o de mayor eficiencia, como las de condensación. Aunque suponen una mayor inversión inicial, la reducción de consumo y el importe de la factura serán más beneficiosos a largo plazo.

Además de estos pequeños gestos, otra de las claves de la eficiencia y buen funcionamiento de las calderas es su revisión cada dos años. Esto permite verificar su eficiencia energética y que las emisiones de gases sean mínimas. La revisión de las calderas pueden realizarla tanto el Servicio Técnico Oficial del fabricante como una compañía mantenedora habilitada de gas. Un buen mantenimiento de la instalación, revisión de la caldera y de los radiadores hará que la caldera funcione al máximo rendimiento y evitará problemas importantes en el futuro.