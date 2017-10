Podemos asegura que la aplicación del 155 conduce a "la mayor crisis de la democracia española"

Política

Defienden que la aplicación del artículo 155 "no sólo no es la solución, sino que es el fracaso notorio de quienes no han querido elegir otra salida"

Zaragoza.- Podemos Aragón ha calificado este sábado como "uno de los peores días para la democracia en España" tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "En el momento en que estar a la altura hubiera sido dialogar, a pesar de las amenazas unilaterales expresadas por la Generalitat, el PP impone medidas durísimas y desproporcionadas que suponen, de facto, la derogación temporal del autogobierno catalán, con consecuencias impredecibles para todos los territorios del estado, Aragón incluido", han mantenido.

Según defienden, la aplicación del artículo 155 "no sólo no es la solución, sino que tal y como la impone el Gobierno de Rajoy, es el fracaso notorio de quienes no han querido elegir otra salida". A su vez, acusan a ambos presidentes de no estar a la altura. "Puigdemont ha tensado demasiado la cuerda ante un presidente como Rajoy, del que era de esperar que nos metiera en un callejón autoritario y profundamente irresponsable", han asegurado.

Por ello, han aseverado que "el Gobierno de Rajoy nos deja en la mayor crisis de la democracia española, eliminando los poderes elegidos democráticamente en Cataluña. El PP ha roto los consensos y los pactos territoriales de convivencia de la Constitución del 78 y ha pensado una vez más en sus propios intereses".

Desde Podemos Aragón insisten en que hay que "buscar puentes, diálogo y pactos con garantías, sin imposiciones ni amenazas", algo que "gobernantes de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno de España se muestran incapaces de resolver".

Debate territorial

La salida, aseguran, se encontraría en un cambio en el modelo territorial. "Como aragoneses, seguimos reclamando abrir un proceso en toda la sociedad española para que todos los territorios podamos participar en un necesario debate, que debería concretarse en asegurar oportunidades y derechos para todos los territorios".

Finalmente, Podemos hace un llamamiento para que "hagamos lo posible, mediante la política a todos los niveles de la sociedad aragonesa, la movilización pacífica y el diálogo, para abrir espacios hacia soluciones sensatas, democráticas, pactadas y con garantías, que pedimos cada vez más gente. No podemos dejar nuestro futuro en manos de quienes hoy imponen el artículo 155 de la Constitución cuando durante décadas han saqueado las instituciones con corrupción, privatizaciones y recortes de derechos".