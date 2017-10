Las nubes y las temperaturas otoñales acompañarán a Aragón este fin de semana

M. Ambiente

Zaragoza y Teruel presentarán cielos nubosos el sábado

Zaragoza.- Poco a poco, Aragón entra en el otoño con temperaturas más frescas y cielos cubiertos como es el caso de este fin de semana. Las temperaturas bajarán de los 20º C el domingo en las tres capitales de provincia.

El sábado Zaragoza y Teruel compartirán la temperatura máxima de 23º C y la fuerte presencia de nueves por la tarde sin precipitaciones. La mínima en la capital será de 12º C y en Teruel de 7º C. En Huesca la tónica será de cielos poco nubosos y despejados con una mínima de 11º y una máxima de 20º C.

De cara al domingo, Zaragoza será la capital de provincia donde las nubes estarán más presentes durante todo el día. La mínima alcanzará los 10º C y la máxima, los 18º C. Mientras que en Teruel y Huesca la temperatura evolucionará de los 4 a los 15º C y de los 7 a los 16º C, respectivamente.

El viento moderado del valle del Ebro pasará por Zaragoza el último día de la semana. También el viento de componente noroeste irrumpirá en Huesca.