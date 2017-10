Los sindicatos denuncian que Correos reducirá un 20% los carteros que dan servicio en el centro de Zaragoza

Economía

Han convocado a los trabajadores a una concentración este viernes, 20 de octubre

Zaragoza.- Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sindicato Libre y CGT han denunciado este jueves que, a partir del 31 de octubre, Correos va a reducir un 20% el número de carteros que dan servicio en el centro de Zaragoza.

Para manifestar su rechazo, han convocado a todos los trabajadores de dicho centro de trabajo a una concentración que tendrá lugar este viernes, 20 de octubre, de 9.30 a 9.50 horas en la avenida César Augusto con la calle Pignatelli.

En un comunicado, los sindicatos recuerdan que, el pasado 26 de septiembre, Correos les convocó a una reunión sobre la "implantación del estudio de dimensionamiento en la UR.8" y se les facilitó, por parte de los responsables de la empresa, el estudio de dimensionamiento de plantilla en la cartería UR. 8, con domicilio social en la calle Pignatelli número 3, que da reparto a los distritos de la capital 1, 3 y 4.

Distritos que "ya tuvieron un recorte de plantilla en el periodo 2013-2014 de un 17%, a lo que habría que sumar el recorte actual de un 20% más", han denunciado los sindicatos. Esto supone "un recorte de plantilla de un 37% en un periodo de 4 años, pasando de 47 a 33 efectivos", han agregado.

Además, han añadido que de los 33 efectivos de plantilla no todos son personal laboral fijo o personal funcionario y no todo el personal laboral fijo que no se encuentra en activo es sustituido por personal eventual, "por lo que muchas zonas quedan sin cobertura diaria". La implantación del mencionado estudio de plantilla "no resuelve el problema y la respuesta de la Dirección de la Zona 2 de Correos es que no garantizan que se cubran las 33 plazas, ni están dispuestos a llegar a un acuerdo de coberturas que garantice la prestación de los servicios postales cumpliendo los plazos de calidad", han agregado.

Por consiguiente, las organizaciones sindicales han manifestado su "rechazo" y han denunciado "la falta de voluntad de la empresa para dialogar con los representantes de los trabajadores", ya que "no se entiende la justificación de este recorte de plantilla".

Para CCOO, Sindicato Libre, UGT, CSIF y CGT, "es una irresponsabilidad" que una empresa, como Correos y Telégrafos, siga en la misma línea de los últimos años.