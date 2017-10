Un total de 10.000 corredoras baten el récord de participación de la Carrera de la Mujer

Deportes

La prueba se celebra este domingo

Zaragoza.- Las mujeres, con 10.000 inscritas, establecen un nuevo récord de participación en la Carrera de la Mujer. Esto supone que la cita deportiva de seis kilómetros y medio que se celebra este domingo 22 de octubre se corone como la mayor prueba en cuanto al número de dorsales en Zaragoza.

La campeona de la edición de 2016, la atleta olímpica María José Pueyo, se ha mostrado sorprendida por la evolución del evento: “Yo cuando he oído la cifra de 10.000 me he quedado alucinada porque recuerdo esa primera carrera, que no era todavía la Carrera de la Mujer pero sí que era la Milla de la Mujer, que corríamos 15 mujeres en el parque”. El domingo a las 10.00 horas, momento en el que arranca la Carrera, Pueyo competirá en la que será su última prueba como deportista profesional en casa y por una buena y fundamental causa.

El recorrido partirá desde la plaza de España, discurrirá por la ribera del Ebro y el casco histórico y finalizará en la plaza del Pilar. Después se comenzará un festival de fitness impartido por los monitores de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness. El equipamiento de la inscripción formado por el dorsal-chip, bolsa y camiseta se pueden recoger en el Palacio de los Deportes de Zaragoza (calle Condes de Aragón), durante la Feria Sport Woman, este viernes y sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Correr por causas solidarias

Zaragoza forma parte de las ocho ciudades que componen este circuito nacional, junto con Barcelona, Valencia, Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña y Sevilla. Estas pruebas tienen como fin fomentar la incorporación de la mujer al deporte y apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Por eso, la Carrera de la Mujer dona 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer más las becas para jóvenes investigadoras.

Además de la ayuda al AECC, la organización para esta edición destina 25.000 euros a cinco causas solidarias (5.000 euros a cada una). Asimismo, las 130.000 mujeres que participarán en las ocho carreras han podido hacer su donación particular en el momento de realizar la inscripción. Las cinco entidades de estas causas solidarias son la Asociación Clara Campoamor (que lucha contra la violencia de género), el Proyecto EFIK del Grupo Geicam de Investigación en Cáncer de Mama, Mundo Cooperante (que lucha contra la mutilación genital femenina), Pulseras Rosas (que dona pelo y compra pelucas para pacientes con cáncer) y Fundación Anar (que defiende los derechos de los niños y adolescentes en situación de riesgo de exclusión).

#MásQueUnaMuñeca es el hashtag con el que la Carrera de la Mujer quiere promover la venta de siete modelos de muñecas creadas por mujeres supervivientes de la explotación sexual y laboral. La muñeca pequeña tiene un importe de 5 euros mientras que la grande de 15 euros. Con estas muñecas, se ha dado trabajo a estas víctimas de la trata de personas a la par que visibiliza esta lacra.