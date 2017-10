Alain se descubre y consolida como lateral

Deportes

El vasco aumenta sus prestaciones en la defensa

Zaragoza.- Llegó para marcar diferencias desde el costado zurdo del Real Zaragoza, pero nadie pensaba que lo iba a hacer metros más atrás de lo previsto. Alain Oyarzun ha pasado siempre por ser un extremo habilidoso, con un gran golpeo de balón y con capacidad de regatear. Pero Natxo González se ha "inventado" un nuevo rol para un donostiarra que, no sólo cumple, sino que está dando un nivel alto.

El futbolista está compitiendo con Ángel Martínez por un puesto en el sector zurdo de la defensa, teniendo en cuenta que de momento Daniel Lasure no ha debutado esta temporada con el Real Zaragoza. Todo empezó contra el Lugo en Copa y, tras convencer al vitoriano, pasó a repetir en los encuentros ante el Numancia y Osasuna en el Estadio Municipal de La Romareda.

Al respecto, Alain Oyarzun ha explicado que "es una posición" nueva para él, pero que está "contento por recibir minutos" y debe "aprender cosas todavía". Todavía no sabe si será titular o no ante el Sevilla Atlético este sábado, dejando la decisión en manos de su entrenador, pero sí ha insistido en que está "abierto a todo, es una posibilidad más para jugar y si es para tener minutos no te puedes quejar".

Dicho esto, centrados ya en el filial sevillista, escuadra que todavía no conoce la victoria esta campaña en la categoría de plata del fútbol español y ocupa la posición de colista. En este sentido, Alain ha manifestado que "es un partido complicado y fuera de casa cualquier rival te puede ganar", añadiendo que "su comienzo no ha sido positivo y por eso puede ser más complicado".

También ha habido momento para la autocrítica, ya que el guipuzcoano se ha referido a los goles encajados a balón parado, cinco de los diez que de momento figuran en el casillero negativo del Real Zaragoza. "Trabajar lo trabajamos y estamos recibiendo más goles de los que quisiéramos, pero la línea es esta y hay que seguir así", ha comentado, concluyendo sobre la defensa tan cercana a la portería en jugadas de estrategia que confían "en la idea del míster" y que cada vez están "más seguros".