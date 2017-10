Red de Agua Pública pide que se reconozca el "fracaso" del Plan de Depuración por el doble cobro del ICA

M. Ambiente

Zaragoza.- Fracaso y desastre de gestión. Así ha calificado la Red de Agua Pública de Aragón el funcionamiento del Plan de Saneamiento y Depuración del Instituto Aragonés del Agua que, según los portavoces Jesús Samperiz y José Ángel Oliván, ha concluido con el doble cobro del ICA. "No es sino la teórica forma de financiar el Plan, que la Cámara de Cuentas ha dictaminado que ha sido un desastre de gestión", ha expuesto Oliván.

Este informe de la Cámara de Cuentas ha señalado que este Plan gastará 3.209 millones de euros en el periodo 2014-2045, lo que obligará a incrementar las tasas a un ritmo del 3,9% anual. "Nos parece muy osado, un error absoluto, el funcionamiento del IAA que continúa haciendo la misma política que ya tuvo sus errores. La realidad es que siguen manteniendo la misma forma de proceder", ha resaltado.

Por ello, desde la Red denuncian que "los ciudadanos aragoneses estamos soportando una carga de costes por ese Plan muy superior a la de ciudadanos de otras Comunidades Autónomas por las características de la gestión", así como el "afán recaudatorio" por la "doble financiación" del Impuesto de Contaminación del Agua, tanto por DGA como por Ayuntamiento de Zaragoza.

No obstante, han querido dejar claro que "no se oponen al pago" del ICA, lo que sería una insumisión fiscal, sino que "queremos pagar la depuración y queremos pagarla bien, de forma correcta, transparente y clara que ponga sobre la mesa todas las irregularidades que se han cometido". "Lo que no queremos es pagar sobrecostes, sobrefinanciamientos y que, con la excusa de financiar la depuración, se nos imponga un impuesto cuya finalidad desconocemos. No es un impuesto ecologista, y lo saben", ha manifestado Oliván.

Asimismo, con el objetivo de conducir todas las protestas de la población, buscan "articular una respuesta ciudadana que sea lo más amplia posible". "Nuestra intención es buscar la mayor confluencia con todos los movimientos sociales que pueden pensar como nosotros", ha añadido Samperiz.

También culpan al Ayuntamiento

Pese a que han querido resaltar las culpas de los Gobiernos PSOE-PAR, PP-PAR y PSOE-CHA, desde la Red también han señalado que "el Ayuntamiento tampoco ha hecho bien las cosas". "No estamos de acuerdo en cómo se han entregado los datos al Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento no debería haberlo hecho como lo ha hecho", ha aseverado Oliván.

Al mismo tiempo, han concluido que sería "sensato" paralizar el cobro del ICA hasta el pronunciamiento judicial sobre los recursos del Consistorio. "No estamos en una situación de normalidad. Hay una entidad que ha sido parte del problema y ahora nos quieren hacer creer que va a ser parte del problema. Mi fe en Dios es limitada", ha afirmado Samperiz.